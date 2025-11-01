CG News: सट्टा लिखने वाली महिला समेत चार गिरफ्तार, पुलिस ने जब्त किया नगद और मोबाइल

कार्रवाई के दौरान सर्किट हाउस चौक के पास पान ठेले के किनारे अनिल देवांगन पिता तीजराम देवांगन उम्र 38 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बोईरदादर रोड रायगढ़ को सट्टा पट्टी लिखते पकड़ा गया, जिससे 1450 नगद रुपए जब्त किया गया। इसी प्रकार बीडपारा रायगढ़ से रजिया बेगम पिता मोह. खलीम उम्र 55 वर्ष निवासी बीडपारा से 780 रुपए नगद, सर्किट हाउस चौक के पास संतोष यादव पिता घनश्याम यादव उम्र 34 वर्ष निवासी बोईरदादर मोदी नगर से 1050 नगद और जयस्तंभ चौक के पीछे ठेला संचालक अजय उर्फ अज्जू ठाकुर पिता लाभ सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी सोनिया नगर कोतरारोड़ से 1300 नगद व एक वीवो मोबाइल फोन जब्त किया गया।