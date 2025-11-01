CG News: सट्टा लिखने वाली महिला समेत चार गिरफ्तार, पुलिस ने जब्त किया नगद और मोबाइल

सटोरियों को पुलिस ने पकड़ा (photo source- Patrika)
CG News: कोतवाली पुलिस ने शहर के विभिन्न स्थानों पर रेड कार्रवाई कर एक महिला समेत चार सट्टा लिखने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से सट्टा पट्टी, मोबाइल व नगद भी जब्त किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल के नेतृत्व में देर शाम पेट्रोलिंग दौरान सट्टा पट्टी लिखने की सूचना पर पुलिस टीम ने सर्किट हाउस चौक, बीडपारा और जयस्तंभ चौक क्षेत्र में दबिश दी।
कार्रवाई के दौरान सर्किट हाउस चौक के पास पान ठेले के किनारे अनिल देवांगन पिता तीजराम देवांगन उम्र 38 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बोईरदादर रोड रायगढ़ को सट्टा पट्टी लिखते पकड़ा गया, जिससे 1450 नगद रुपए जब्त किया गया। इसी प्रकार बीडपारा रायगढ़ से रजिया बेगम पिता मोह. खलीम उम्र 55 वर्ष निवासी बीडपारा से 780 रुपए नगद, सर्किट हाउस चौक के पास संतोष यादव पिता घनश्याम यादव उम्र 34 वर्ष निवासी बोईरदादर मोदी नगर से 1050 नगद और जयस्तंभ चौक के पीछे ठेला संचालक अजय उर्फ अज्जू ठाकुर पिता लाभ सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी सोनिया नगर कोतरारोड़ से 1300 नगद व एक वीवो मोबाइल फोन जब्त किया गया।
CG News: सभी आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 6 जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है, आगे भी इस प्रकार कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल, उपनिरीक्षक ऐनु देवांगन, उपनिरीक्षक दिलीप कुमार बेहरा, महिला प्रधान आरक्षक बसंती खुंटे, आरक्षक कमलेश यादव, प्रदीप मिंज और रोशन एक्का की सक्रिय भूमिका रही।
बड़ी खबरेंView All
रायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग