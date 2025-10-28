Bastar Olympics 2025: बस्तर ओलंपिक का जिलास्तरीय शुभारंभ आज से, 43 हजार से अधिक प्रतिभागी दिखाएंगे हुनर

‘‘बस्तर ओलंपिक केवल खेल नहीं, बल्कि विकास और विश्वास की यात्रा है, जहां नई पीढ़ी अपने भविष्य को आकार दे रही है।’’ इस महोत्सव में पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के खेल शामिल किए गए हैं जिसमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, कराते, वेटलिटिंग, हॉकी जैसे आधुनिक खेलों के साथ-साथ बस्तर की परंपराओं से जुड़े स्थानीय खेलों को भी मंच प्रदान किया गया है। इससे क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।