6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

मानवता को झकझोर देने वाली घटना: नवजात को जंगल में फेंका, चमत्कारिक रूप से बची जान…. जानें पूरा मामला

Crime News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जिले के करपावंड थाना क्षेत्र में एक निर्दयी मां ने अपने ही नवजात बेटे को जंगल में फेंक दिया।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Khyati Parihar

Dec 06, 2025

नवजात शिशु (photo source- Patrika)

नवजात शिशु (photo source- Patrika)

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जिले के करपावंड थाना क्षेत्र में एक निर्दयी मां ने अपने ही नवजात बेटे को जंगल में फेंक दिया। हालांकि, कहते हैं न ‘जाको राखे साइयां, मार सके न कोय’ यह कहावत इस घटना में सच साबित हुई और नवजात बच्चा सुरक्षित मिल गया। फिलहाल उसका मेडिकल कॉलेज अस्पताल डिमरापाल में इलाज जारी है और डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

50 किलोमीटर दूर गांव में सामने आई घटना

जानकारी के अनुसार, यह हृदय विदारक घटना जिला मुख्यालय जगदलपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित करपावंड थाना क्षेत्र के ग्राम पाथरी (पार्वतीपुर) की है। घटना एक दिसंबर की बताई जा रही है। अज्ञात महिला ने सामाजिक डर, मजबूरी या अन्य कारणों से नवजात लड़के को जंगल में लावारिस हालत में फेंक दिया।

लकड़ी बीनने गए बालक ने सुनी रोने की आवाज

घटना का खुलासा उस समय हुआ जब सुबह के वक्त गांव का एक बालक जंगल की ओर लकड़ी बीनने गया था। इसी दौरान उसे झाड़ियों के बीच से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो वह घबरा गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर जब पास गया तो देखा कि एक नवजात बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा है।

गांव में मची अफरा-तफरी

घटना की गंभीरता को समझते हुए बालक तुरंत गांव लौटा और परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। स्वजन और कई ग्रामीण जंगल की ओर पहुंचे और झाड़ियों से नवजात को बाहर निकाला। सौभाग्य से बच्चे को कोई जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचा था। ग्रामीणों ने बिना देरी किए मामले की सूचना करपावंड थाना पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल डिमरापाल, जगदलपुर रेफर कर दिया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है।

ये भी पढ़ें

गोली लगी, ठिकाने छूटे, अब सरेंडर की बात… क्या टूट रहा है MMC जोन? नक्सलियों से सरेंडर की अपील
राजनंदगांव
नक्सली (photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 09:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / मानवता को झकझोर देने वाली घटना: नवजात को जंगल में फेंका, चमत्कारिक रूप से बची जान…. जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: ग्रामीण महिलाओं को सशक्त कर रहा ‘बिहान’, सालाना 5 लाख से अधिक की हो रही आमदनी

सालाना 05 लाख से अधिक की हो रही आमदनी (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Paddy procurement: धान खरीदी केंद्र में किसानों का उग्र विरोध, ताला लगाने की दी चेतावनी

दैनिक खरीदी सीमा 800 क्विंटल (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: पिता ने 20 साल तक बेटी को कमरे में रखा कैद, रेस्क्यू के बाद सामने आया चौंकाने वाला खुलासा

20 साल कमरे में कैद रही बेटी (photo source- Patrika)
जगदलपुर

बस्तर ओलंपिक 11-13 दिसंबर तक, 7 जिलों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा, सरेंडर नक्सली भी दिखाएंगे दम

बस्तर ओलंपिक का आयोजन (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: बड़ी सौगात! इस जिले के दुर्गम क्षेत्रों में 240 करोड़ की लागत से बनेंगी 87 नई सड़कें, ग्रामीणों को मिलेगा लाभ

240 करोड़ की लागत से बनेंगी 87 नई सड़कें (फोटो सोर्स- DPR)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.