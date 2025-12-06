मानवता को झकझोर देने वाली घटना: नवजात को जंगल में फेंका, चमत्कारिक रूप से बची जान…. जानें पूरा मामला

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जिले के करपावंड थाना क्षेत्र में एक निर्दयी मां ने अपने ही नवजात बेटे को जंगल में फेंक दिया। हालांकि, कहते हैं न ‘जाको राखे साइयां, मार सके न कोय’ यह कहावत इस घटना में सच साबित हुई और नवजात बच्चा सुरक्षित मिल गया। फिलहाल उसका मेडिकल कॉलेज अस्पताल डिमरापाल में इलाज जारी है और डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।