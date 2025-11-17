CG News: सेक्टर-9 अस्पताल के निजीकरण को लेकर विरोध में तेजी, प्रबंधन पर लगाया यह आरोप

वक्ताओं ने कहा कि प्रबंधन अस्पताल स्टाफ का वेतन अत्यधिक बताते हुए खर्च घटाने की बात कर रहा है। हाल में बीएसपी ने स्पष्ट किया था कि निजीकरण पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, केवल संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। माकपा नेताओं ने कहा कि उत्पादन से होने वाली आय कर्मियों और अधिकारियों की मेहनत का परिणाम है, फिर उन्हीं की चिकित्सा सुविधाओं में कटौती कैसे उचित ठहराई जा सकती है?