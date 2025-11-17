Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG News: सेक्टर-9 अस्पताल के निजीकरण को लेकर विरोध में तेजी, प्रबंधन पर लगाया यह आरोप

CG News: अस्पताल स्टाफ का वेतन अत्यधिक बताते हुए खर्च घटाने की बात कर रहा है। हाल में बीएसपी ने स्पष्ट किया था कि निजीकरण पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Nov 17, 2025

CG News: सेक्टर-9 अस्पताल के निजीकरण को लेकर विरोध में तेजी, प्रबंधन पर लगाया यह आरोप

अस्पताल के निजीकरण को लेकर विरोध में तेजी(Photo Patrika)

CG News: सेक्टर-9 अस्पताल के संभावित निजीकरण के खिलाफ माकपा ने जन-जागरण अभियान शुरू कर दिया है। रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने सेक्टर-10 और सेक्टर-6 मार्केट में नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को बताया कि बीएसपी-सेल प्रबंधन लगातार ‘कॉस्ट बढ़ने’ का तर्क दे रहा है, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं में लागत नहीं, नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि होती है।

अर्चना ध्रुव ने आरोप लगाया कि प्रबंधन ने कंसल्टेंट को जिस तरह चुपचाप नियुक्त किया और रिपोर्ट तैयार करवाई, वह कई सवाल खड़े करता है। कंसल्टेंट टीम भिलाई का दौरा कर सेल प्रबंधन व इस्पात मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप चुकी है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इससे आशंका मजबूत होती है कि कहीं उच्च प्रबंधन धीरे-धीरे निजीकरण की दिशा में कोई ठोस योजना तो तैयार नहीं कर रहा।

वेतन व खर्च कटौती के तर्क पर सवाल

वक्ताओं ने कहा कि प्रबंधन अस्पताल स्टाफ का वेतन अत्यधिक बताते हुए खर्च घटाने की बात कर रहा है। हाल में बीएसपी ने स्पष्ट किया था कि निजीकरण पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, केवल संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। माकपा नेताओं ने कहा कि उत्पादन से होने वाली आय कर्मियों और अधिकारियों की मेहनत का परिणाम है, फिर उन्हीं की चिकित्सा सुविधाओं में कटौती कैसे उचित ठहराई जा सकती है?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 10:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: सेक्टर-9 अस्पताल के निजीकरण को लेकर विरोध में तेजी, प्रबंधन पर लगाया यह आरोप

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिलाओं की मौत, जांच के लिए आज दुर्ग पहुंचेगी कांग्रेस की टीम

CG News: नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिलाओं की मौत, जांच के लिए आज दुर्ग पहुंचेगी कांग्रेस की टीम
भिलाई

CG Police Bharti: आरक्षक भर्ती के लिए आज से ट्रेड टेस्ट शुरू, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी

CG Police Bharti: आरक्षक भर्ती के लिए आज से ट्रेड टेस्ट शुरू, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी
भिलाई

Bhilai News: इंजीनियरॉ के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, बीएसपी में 124 पदों पर होगी भर्ती

Bhilai News: इंजीनियरॉ के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, बीएसपी में 124 पदों पर होगी भर्ती
भिलाई

हादसा: दरवाजा आज भी खुलता है और मुझे लगता है मेरी बेटी दौड़ती हुई आएगी…

cg accident
भिलाई

CG Winter: प्रदेश में हाड़ कपाने वाली ठंड, 16 के बाद मिलेगी राहत, कई इलाकों में शीतलहर की संभावना

CG Winter: प्रदेश में हाड़ कपाने वाली ठंड, 16 के बाद मिलेगी राहत, कई इलाकों में शीतलहर की संभावना
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.