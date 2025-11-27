Political protest: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को काला झंडा दिखाने की तैयारी में थे कांग्रेसी, पूर्व विधायक समेत कार्यकर्ता गिरफ्तार

मनेंद्रगढ़। आदिवासी की जमीन पर कब्जा कर भाजपा कार्यालय बनाने का आरोप लगाकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव को काला झंडा दिखाने कांग्रेस कार्यकर्ता (Political protest) तैयार खड़े थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूर्व विधायक समेत अन्य कांग्रेस नेताओं को घर में नजरबंद करने के भी आरोप लगे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस कार्यालय के लिए भूमि आवंटन की फाइल को मनेंद्रगढ़ तहसीलदार ने 4 महीने तक दबाकर रखी, फिर जमीन की गलत गणना कर उसका मूल्य 50 लाख से अधिक दर्शाया है। कांग्रेस को कार्यालय से वंचित करने का प्रयास किया गया। वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों की काबिज जमीन पर भाजपा कार्यालय बनाया जा रहा है।