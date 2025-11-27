Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Political protest: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को काला झंडा दिखाने की तैयारी में थे कांग्रेसी, पूर्व विधायक समेत कार्यकर्ता गिरफ्तार

Political protest: भाजपा कार्यालय का भूमिपूजन करने एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ पहुंचे थे प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, झगराखांड सहित अन्य जगहों से कार्यकर्ता पकड़े गए

3 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 27, 2025

Political protest

Congressmen arrested (Photo- Patrika)

मनेंद्रगढ़। आदिवासी की जमीन पर कब्जा कर भाजपा कार्यालय बनाने का आरोप लगाकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव को काला झंडा दिखाने कांग्रेस कार्यकर्ता (Political protest) तैयार खड़े थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूर्व विधायक समेत अन्य कांग्रेस नेताओं को घर में नजरबंद करने के भी आरोप लगे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस कार्यालय के लिए भूमि आवंटन की फाइल को मनेंद्रगढ़ तहसीलदार ने 4 महीने तक दबाकर रखी, फिर जमीन की गलत गणना कर उसका मूल्य 50 लाख से अधिक दर्शाया है। कांग्रेस को कार्यालय से वंचित करने का प्रयास किया गया। वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों की काबिज जमीन पर भाजपा कार्यालय बनाया जा रहा है।

कांग्रेसियों (Political protest) का कहना है कि विवादित जमीन पर भाजपा कार्यालय भूमिपूजन के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव स्वयं पहुंचे। यह सरकार के दोहरे चरित्र और आदिवासी विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता आदिवासी भूमि कब्जा मामले पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की तैयारी में थे, लेकिन प्रशासन ने विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए दमन शुरू कर दिया।

एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और कांग्रेस परिवार के विभिन्न संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने घरों में नजरबंद किया। जिलेभर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को हिरासत (Political protest) में लिया गया। पूर्व विधायक गुलाब कमरो को घर में ही नजरबंद किया गया।

कांग्रेस प्रवक्ता सौरव मिश्रा, जिलाध्यक्ष क़ासिम अंसारी, सोशल मीडिया प्रभारी भावेश जैन को कांग्रेस प्रवक्ता के घर से गिरफ्तार कर थाने (Political protest) ले जाया गया। कार्यक्रम स्थल के आसपास से पूर्व नपाध्यक्ष राजकुमार केशरवानी, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हाफिज मेमन, युवा कांग्रेस भरतपुर सोनहत अध्यक्ष मोती सिंह, युवा कांग्रेस मनेंद्रगढ़ अध्यक्ष मनोज शर्मा, पार्षद स्वप्निल सिन्हा, रवि जैन, करण रजक, लखन सिन्हा, मान सिंह, दिलीप सहित अनेक कांग्रेसजनों को गिरफ्तार किया गया।

Political protest: इन्हें भी लिया गया हिरासत में

चिरमिरी में युवा कांग्रेस महासचिव एवं पार्षद राहुल पटेल, पूर्व पार्षद शिवांश जैन, पूर्व जिला महासचिव सदाशिव बारीक, महासचिव प्रिंस शाही, उपाध्यक्ष अशरफ अली, जितेंद्र साव, राहुल मालिक, परवेज खान, विश्वदीप दास गुप्ता, दिनेश राही, संजय सिरदार, अभय कुमार, विक्रम सिंह चौहान सहित अन्य कार्यकर्ताओं (Political protest) को भी हिरासत में लिया गया।

खोंगापानी क्षेत्र में राम यादव, राजा पांडेय, जगदीश मधुकर, पिंटू भास्कर, गोल्डी, सागर तिवारी, मनोज साहू, अमित राणा दास सहित कई कार्यकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने पहुंचाया। कांग्रेसियों का कहना है कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लेना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है।

जिलाध्यक्ष बोले, कांग्रेसी न डरेंगे और न झुकेंगे

कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव (Political protest) ने कहा है कि आदिवासी जमीन पर कब्ज़ा करने वालों को संरक्षण और विरोध करने वालों पर दमन भाजपा सरकार की पहचान बन चुकी है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता न डरेंगे और न झुकेंगे। भरतपुर सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने कहा कि आदिवासियों के साथ अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए हर संभव लड़ाई लड़ी जाएगी।

पूर्व नपाध्यक्ष प्रभा पटेल ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है, जो ठीक नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता सौरभ मिश्रा (Political protest) ने कहा कि सरकार धरातल में फेल हो चुकी है। अनाप-शनाप पैसे देकर गरीबों के घरों को उजाड़ रही है।

ये भी पढ़ें

Former Deputy CM allegation: Video: एसआईआर को लेकर पूर्व डिप्टी CM का आरोप, कहा- कांग्रेस के वोटरों का नाम नहीं जुडऩे देने का चल रहा खेल
अंबिकापुर
Former Deputy CM allegation

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Nov 2025 07:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Political protest: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को काला झंडा दिखाने की तैयारी में थे कांग्रेसी, पूर्व विधायक समेत कार्यकर्ता गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Guideline for street dogs: यहां आवारा कुत्तों को खुली जगह भोजन खिलाने पर लगा प्रतिबंध, पोस्टर में लिखी चेतावनी, पशु प्रेमी बोले- हम तो खिलाएंगे

Guideline for street dogs
कोरीया

Crime video viral: भरी पंचायत में महिला और युवक का मुंह किया काला, फिर पहनाई जूतों की माला, 3 बच्चों की मां का अफेयर, देखें वायरल Video

Love affair
कोरीया

Teacher’s dismissed: चुनाव डयूटी में शराब पीकर पहुंचे थे 2 शिक्षक, कोर्ट में भी मिले टुन्न, दोनों को किया गया बर्खास्त

Teacher's dismissed
कोरीया

Thief murder: पैसों के बंटवारे को लेकर 2 चोरों में हुआ विवाद, फिर एक ने दूसरे की कर दी हत्या, तालाब में मिली लाश

Thief murder
कोरीया

Mother’s cruelty: Video: अगले जनम मोहे बिटिया न कीजो: कड़ाके की ठंड में सिद्धबाबा पहाड़ के पास झोले में रोती मिली 7 दिन की बच्ची, किन्नर को सौंपा

Mother's cruelty
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.