CG Dhan Kharidi: धान खरीदी में पिछड़ा बस्तर, जिले के 44,612 किसान नहीं बेच पाए उपज

सबसे चिंताजनक स्थिति दंतेवाड़ा जिले की रही, जहां लक्ष्य का मात्र 63.85 प्रतिशत ही पूरा हुआ। नारायणपुर और सुकमा जिलों में भी किसान सहभागिता कम रही। जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, कांकेर और कोंडागांव में लक्ष्य पूर्ति और किसानों की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक रही, जबकि दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में कम संख्या में किसानों ने रकबा समर्पित किया। कुल 1,06,958 किसानों ने 40,751 हेक्टेयर रकबा समर्पित किया। जिलेवार विवरण में बस्तर में 15,731, बीजापुर में 5,308, दंतेवाड़ा में 584, कांकेर में 49,089, कोंडागांव में 26,065, नारायणपुर में 3,868 और सुकमा में 6,313 किसानों ने रकबा समर्पित किया।