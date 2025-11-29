Fraud News: 2 करोड़ की ठगी का खुलासा, फर्जी जज और CBI बनकर बुजुर्ग महिला और व्यापारी को बनाया शिकार

सायबर सेल राजनांदगांव और थाना कोतवाली पुलिस ने जांच कर 4 आरोपियों को गुरूग्राम हरियाणा, मध्यप्रदेश सिहोर व इंदौर क्षेत्र से धर दबोचा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से पासबुक, एटीएम कार्ड, चेक बुक, आधार, पैन कार्ड एवं 05 नग मोबाइल फोन जब्त किया गया। इस खुलासे के साथ पुलिस ने आम जनों से अपील की है कि कभी भी अनजाने लिंक में क्लिक नहीं करें।