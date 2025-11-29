Fraud News: 2 करोड़ की ठगी का खुलासा, फर्जी जज और CBI बनकर बुजुर्ग महिला और व्यापारी को बनाया शिकार

राजनांदगांव में 2 करोड़ की ठगी का खुलासा ( Photo - Patrika )
Fraud News: राजनांदगांव में 2 करोड़ से अधिक की ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया कि आरोपी पहले डिजिटल अरेस्ट करते थे इसके बाद खुद को सीबीआई अधिकारी व जज बताकर रुपए की मांग करते थे। ( CG News ) इस तरह बुजुर्ग महिला और व्यापारी को अपना शिकार बनाया।
जानकारी के अनुसार बुजुर्ग महिला और व्यापारी ने शहर के सिटी कोतवाली थाने में अपने साथ हुए ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं जांच में साइबर पुलिस ने फर्जी सीबीआई अधिकारी व जज को दबोचा। दोनों ने मिलकर पहले डिजिटल अरेस्ट किया। इसके बाद खुद को जज व सीबीआई अधिकारी बताकर 79,69,047/- (अनयासी लाख उनहत्तर हजार सैंतालीस) की ठगी की गई।
ठगी एक और मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। अपराधियों ने शातिर तरीके से फर्जी लिंक भेजकर ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देकर 1 करोड़ से अधिक रुपए लूट लिए। पुलिस ने बताया कि युवा व्यापारी लिंक भेजकर उसे अपने झांसे में लिया। इसके बाद 1,21,53,590/- (एक करोड़ ईक्कीस लाख तिरेपन हजार पांच सौ नब्बे) की ठगी की गई।
सायबर सेल राजनांदगांव और थाना कोतवाली पुलिस ने जांच कर 4 आरोपियों को गुरूग्राम हरियाणा, मध्यप्रदेश सिहोर व इंदौर क्षेत्र से धर दबोचा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से पासबुक, एटीएम कार्ड, चेक बुक, आधार, पैन कार्ड एवं 05 नग मोबाइल फोन जब्त किया गया। इस खुलासे के साथ पुलिस ने आम जनों से अपील की है कि कभी भी अनजाने लिंक में क्लिक नहीं करें।
