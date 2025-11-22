दुर्घटना से निपटने की तैयारी! आपात स्थिति में कैसे करें रेस्क्यू? रायपुर रेलवे में हुआ बड़ा मॉक ड्रिल अभ्यास...(photo-patrika)
CG Railway Mock drill: छत्तीसगढ़ के रायपुर में रेलवे प्रशासन ने अपने फ्रंट लाइन स्टाफ, रेल आपदा प्रबंधन टीम एवं स्थानीय नागरिकों को गाड़ियों में होने वाली संभावित दुर्घटनाओं से अवगत कराते हुए आपातकालीन स्थिति में किए जाने वाले बचाव कार्य से संबंधित तरीकों को अभ्यास के माध्यम से प्रदर्शित किया ताकि वे दुर्घटना के समय किए जाने वाले बचाव कार्य के तरीकों को अपनाकर कुशलता पूर्वक राहत कार्य कर सके।
कोच के डिरेल होने पर होने वाली स्थितियों को निर्मित किया गया। सवारी गाड़ी के डिब्बे में आग लगने की स्थिति को दर्शाते हुए यह बताया गया कि इस दौरान कैसे पीडितों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए एवं उनकी सहायता की जाए। रेलवे कोच को काट कर यात्रियों को निकालने के नवीन संसाधनों का उपयोग किया जाए।
आग को बुझाने के विभिन्न तरीकों को भी जीवंत रूप में दिखाया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की बटालियन मुंडाली (कटक) ओडिशा, रायपुर मंडल संरक्षा विभाग, रेल आपदा प्रबंधन टीम की आपदा राहत टीम तथा सिविल डिफेंस द्वारा संयुक्त रूप से मॉकड्रिल बीडी वाय डी/ बीएम वाय में किया गया।
संयुक्त मॉकड्रिल में एन.डी.आर.एफ., सिविल डिफेंस, स्काउट एवं गाइड से टीम से एवं रेलवे मेडिकल टीम, वाणिज्य, मेकेनिकल, दूरसंचार इलेक्ट्रिकल एवं अन्य विभाग के कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान अग्निशामक वाहन, एंबुलेंस एवं लोकल पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल की उचित व्यवस्था थी।
मॉकड्रिल के दौरान प्राथमिक उपचार केंद्र, शव गृह, अधिकारी कक्ष, मीडिया केंद्र, पूछताछ केंद्र, दूरभाष केंद्र नागरिक सुरक्षा सहायता केंद्र, एआरटी, एनडीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे सुरक्षा बल सहायता केंद्र बनाए गए। रेलवे सुरक्षा बल के श्वान (डॉग स्क्वॉड) एवं बम निरोधक दस्ता टीम ने बम जांच की प्रक्त्रिस्या को दर्शाया। अपर मंडल रेल प्रबंधक बजरंग अग्रवाल ने वास्तविक आपदाओं से निपटने के लिए हमेशा तत्पर रहने की बात कही।ताते हुए कार्रवाई रुकवाने की मांग की
