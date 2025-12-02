CG News: आज बड़ा किसान आंदोलन! MSP, पेंशन और GST खत्म करने जैसी मांगों पर अड़े प्रदर्शनकारी

किसान घेरेंगे कलेक्ट्रेट कार्यालय (photo source- Patrika)
CG News: इंद्रावती बचाओ संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन के सदस्य अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट घेरने की योजना बना रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसान पहले धरना देंगे, फिर अधिकारियों को अपना ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट जाएंगे।
किसान संगठनों का कहना है कि ये मुद्दे लंबे समय से उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला, इसलिए अब वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए जगदलपुर कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के इलाकों में पुलिस तैनात कर दी गई है। किसानों के जमावड़े और आज होने वाले घेराव को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।
वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदा जाए।
इंद्रावती नदी पर बने सभी डेम को खोलने से पहले जल संसाधन विभाग सभी प्रभावित किसानों को सूचित करे।
खाद और दवाइयों पर लगने वाले GST को तत्काल समाप्त किया जाए।
4 बोधघाट परियोजना को निरस्त किया जाए।
पंजीकृत किसानों को 60 साल की आयु में पेंशन और कम से कम 2 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाए। साथ ही केसीसी ऋणदाता की मृत्य होने पर केसीसी ऋण माफ किया जाए।
मक्का फसल की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल से कम दर पर न की जाए और प्रशासनिक निगरानी सुनिश्चित की जाए।
सभी जर्जर डेम, सहायक नालों और तटबंधों की तत्काल मरम्मत कराई जाए।
वन अधिकार पत्र (पट्टा) धारकों के लिए केसीसी एवं धान खरीदी की बहाली की मांग।
खरीफ वर्ष 2025 के पंजीयन एवं फसल रकबा संशोधन कार्य किया जाए।
किसानों के नाम से कई बैंक में एजेंट या अन्य लोग ऋण लिए हैं, इसकी जांच करवाई जाए।
आदिवासी भूमि संरक्षण के लिए भूू माफिया नियंत्रण कानून बनाया जाए।
