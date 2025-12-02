CG News: आज बड़ा किसान आंदोलन! MSP, पेंशन और GST खत्म करने जैसी मांगों पर अड़े प्रदर्शनकारी

वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदा जाए।

इंद्रावती नदी पर बने सभी डेम को खोलने से पहले जल संसाधन विभाग सभी प्रभावित किसानों को सूचित करे।

खाद और दवाइयों पर लगने वाले GST को तत्काल समाप्त किया जाए।

4 बोधघाट परियोजना को निरस्त किया जाए।

पंजीकृत किसानों को 60 साल की आयु में पेंशन और कम से कम 2 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाए। साथ ही केसीसी ऋणदाता की मृत्य होने पर केसीसी ऋण माफ किया जाए।

मक्का फसल की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल से कम दर पर न की जाए और प्रशासनिक निगरानी सुनिश्चित की जाए।

सभी जर्जर डेम, सहायक नालों और तटबंधों की तत्काल मरम्मत कराई जाए।

वन अधिकार पत्र (पट्टा) धारकों के लिए केसीसी एवं धान खरीदी की बहाली की मांग।

खरीफ वर्ष 2025 के पंजीयन एवं फसल रकबा संशोधन कार्य किया जाए।

किसानों के नाम से कई बैंक में एजेंट या अन्य लोग ऋण लिए हैं, इसकी जांच करवाई जाए।

आदिवासी भूमि संरक्षण के लिए भूू माफिया नियंत्रण कानून बनाया जाए।