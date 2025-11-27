SIR प्रक्रिया में BLO दवाब से दे रहे जान, सचिन पायलट बोले- वैध मतदाता का नाम काटना बर्दाश्त नहीं, 14 दिसंबर को होगा बड़ा आंदोलन

सचिन पायलट ने निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के प्रमाण पेश किए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा यदि संविधान के विरुद्ध कोई काम करेगा, तो कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध करेगी। अपने दौरे के बारे में बताते हुए कहा पार्टी एसआईआर, महंगी बिजली, धान खरीदी सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करेगी। धमतरी, कांकेर और जगदलपुर में संगठन की समीक्षा और रोडमैप तैयार किया जाएगा।