रायपुर

SIR प्रक्रिया में BLO दवाब से दे रहे जान, सचिन पायलट बोले- वैध मतदाता का नाम काटना बर्दाश्त नहीं, 14 दिसंबर को होगा बड़ा आंदोलन

Political News: छत्तीसगढ़ दौरे पर आए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर सियासी हमला बोला।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Nov 27, 2025

कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट (photo source- Patrika)

कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट (photo source- Patrika)

CG Political News: छत्तीसगढ़ दौरे पर आए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर सियासी हमला बोला। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए पायलट ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा साय सरकार पहले अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभाल लें, फिर इस तरह के बड़े आयोजन कराए।

पायलट ने हाल के अपराधों और प्रदेश में बढ़ती असुरक्षा पर भी चिंता जताई। उन्होंने राज्य में चल रहे एसआईआर (मतदाता सूची पुनरीक्षण) को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा एसआईआर के नाम पर बीएलओ पर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि कई बीएलओ आत्महत्या तक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस फर्जी मतदाता सूची नहीं चाहती, लेकिन वैध मतदाता का नाम काटना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सचिन पायलट ने निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के प्रमाण पेश किए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा यदि संविधान के विरुद्ध कोई काम करेगा, तो कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध करेगी। अपने दौरे के बारे में बताते हुए कहा पार्टी एसआईआर, महंगी बिजली, धान खरीदी सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करेगी। धमतरी, कांकेर और जगदलपुर में संगठन की समीक्षा और रोडमैप तैयार किया जाएगा।

14 को होगा बड़ा आंदोलन

पायलट ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार दो दिनों तक बैठक कर बीएलए को प्रशिक्षित करेगी, ताकि एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ियों को रोका जा सके। वहीं 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर में गड़बड़ी के विरोध में बड़ा आंदोलन आयोजित किया जाएगा।

बहुत जल्द होगी जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा

उन्होंने कहा संगठन में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को एक नई टीम और नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतारने की तैयारी है।

