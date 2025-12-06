Half Electricity Bill: बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, जनवरी माह में मिलेगा हाफ बिजली बिल का लाभ, ये रहेंगे वंचित

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 0 से लेकर 200 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत तक छूट मिलेगी, तो वहीं 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी कुछ राहत मिलने की बात कही जा रही है। 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को अगले एक साल 200 यूनिट तक हाफ बिल ही देना होगा। ताकि वे इस दौरान अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके। इससे करीब 25 हजार 722 उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। वहीं 400 यूनिट से ज्यादा खपत पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।