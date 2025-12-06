6 दिसंबर 2025,

शनिवार

रायगढ़

Half Electricity Bill: बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, जनवरी माह में मिलेगा हाफ बिजली बिल का लाभ, ये रहेंगे वंचित

Half Electricity Bill: भाजपा की सरकार आने के बाद जहां हाफ बिजली बिल की सुविधा बंद हो गई थी तो वहीं बिल में भी बढ़ोत्तरी हो गई थी, जिसको लेकर लगातार विरोध-प्रदर्शन के बाद अब शासन द्वारा फिर से योजनाका सुविधा देने का निर्णय लिया गया है...

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Dec 06, 2025

बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, जनवरी माह में मिलेगा हाफ बिजली बिल का लाभ, ये रहेंगे वंचित

हाफ बिजली बिल योजना (Photo Patrika)

Half Electricity Bill: रायगढ़ जिले के विद्युत उपभोक्ताओं को अब फिर से छूट का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जिलेभर से करीब एक लाख 34 हजार 692 उपभोक्ता हाफ के कैटेगरी में आ रहे हैं। इससे जिन उपभोक्ता का बिल बकाया नहीं होगा, उन्हें ही जनवरी माह के बिल में हाफ का लाभ मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि भाजपा की सरकार आने के बाद जहां हाफ बिजली बिल की सुविधा बंद हो गई थी तो वहीं बिल में भी बढ़ोत्तरी हो गई थी, जिसको लेकर लगातार विरोध-प्रदर्शन के बाद अब शासन द्वारा फिर से योजनाका सुविधा देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें जिले के करीब एक लाख 35 हजार उपभोक्ता हॉफ के कैटेगरी में आ रहे हैं।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 0 से लेकर 200 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत तक छूट मिलेगी, तो वहीं 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी कुछ राहत मिलने की बात कही जा रही है। 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को अगले एक साल 200 यूनिट तक हाफ बिल ही देना होगा। ताकि वे इस दौरान अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके। इससे करीब 25 हजार 722 उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। वहीं 400 यूनिट से ज्यादा खपत पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

एक लाख 60 हजार उपभोक्ता होंगे लाभान्वित

हाफ बिजली बिल की शुरूआत होने पर एक लाख 60 हजार 414 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। जिसमें एक लाख 34 हजार 692 उपभोक्ताओं को हाफ का लाभ मिलेगा, तो वहीं 25 हजार 722 उपभोक्तओं को एक साल तक के लिए राहत मिलने की बात कही जा रही है।

ऊपर लेबल में आफ को लेकर निर्देश हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई आदेश नहीं आया है। आदेश आने के बाद जनवरी माह के बिल में हाफ का लाभ दिया जाएगा। -आरके राव, ईई, सीएसईबी रायगढ़

Published on:

06 Dec 2025 03:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh

