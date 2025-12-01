DG-IGP सम्मेलन का समापन… भगोड़ों की वापसी पर बनी रणनीति, PM बोले- AI को बनाएं पुलिसिंग की नई ताकत, इन विषयों पर हुई विस्तृत चर्चा

पीएम ने कहा, आज तकनीकी क्रांति का युग है। वर्तमान में देश-दुनिया में डिजिटल वार पर ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसलिए अब हमें भी आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा। पीएम ने यह भी कहा, जिन प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, वहां समन्वय के साथ विकास के कार्य होते हैं। जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां भी राज्य सरकारों के साथ प्रशासनिक तंत्र को समन्वय बनाकर काम करें, ताकि राज्य में विकास के कार्य हो और लोगों को डिजिटल क्राइम से निजात मिलें।