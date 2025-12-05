RPF कांस्टेबल की हत्या में बड़ा खुलासा! आरोपी निकला ‘हिंसक इतिहास’ वाला, पहले इंस्पेक्टर पर कर चुका था जानलेवा हमला…

इस सनसनीखेज घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी आरक्षक हर फायरिंग के बाद गोल-गोल घूमकर चारों ओर देखता नजर आता है। फायरिंग के समय वहां मौजूद कई लोग डर की वजह से भाग गए और किसी ने आरोपी को रोकने की कोशिश नहीं की। उसके पास पिस्तौल में 10 राउंड गोलियां थीं, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यदि कोई रोकने की कोशिश करता तो वह उस पर भी गोली चला देता।