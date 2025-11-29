Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

Road Accident: ड्यूटी पर जा रहे पुलिस जवान को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर मौत

Road Accident: जगदलपुर में जीआरपी आरक्षक बलराम साव सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में मृत। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू की।

less than 1 minute read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 29, 2025

सड़क दुर्घटना में आरक्षक की दर्दनाक मौत (photo source- Patrika)

सड़क दुर्घटना में आरक्षक की दर्दनाक मौत (photo source- Patrika)

Road Accident: GRP के कांस्टेबल बलराम साव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दुर्घटना के बाद, कोटवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी देख रही है ताकि पीड़ित को टक्कर मारने वाली गाड़ी और उसके ड्राइवर की पहचान की जा सके।

Road Accident: अस्पताल पहुंचने के दौरान आरक्षक की मौत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बलराम साव रेलवे कॉलोनी में एक सरकारी क्वार्टर में रहते थे। 28 नवंबर को रात करीब 11 बजे, वह अपने क्वार्टर से पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए GRP स्टेशन जा रहे थे। इसी बीच, वह किसी पर्सनल काम से ढिमरापुर गए थे। जैसे ही वह रात के अंधेरे में TVS शोरूम के पास पहुंचे, एक तेज़ रफ़्तार, अनजान गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बलराम के सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं। राहगीरों ने तुरंत 112 और एम्बुलेंस को फ़ोन किया, जिसके बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया।

आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार करने की मांग

Road Accident: एक्सीडेंट की खबर मिलते ही GRP के लोग हॉस्पिटल पहुंचे। उनके साथियों ने बताया कि बलराम ने नाइट काउंट में हिस्सा लिया था और उसके बाद उसे ट्रेन पेट्रोलिंग पर जाना था। लेकिन, क्योंकि ट्रेन सुबह 1 बजे तक नहीं मिली, इसलिए वह कुछ देर के लिए अपने एक साथी की मोटरसाइकिल से ढिमरापुर चला गया। बलराम साव की अचानक मौत से GRP बहुत दुखी है। उनके साथी कर्मचारियों और अधिकारियों ने परिवार के प्रति संवेदना जताई है और आरोपी ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है।

ये भी पढ़ें

CG Crime: आरक्षक के घर की नौकरानी ने उड़ाए 8 लाख के गहने, पति के साथ हुई गिरफ्तार
भिलाई
CG Crime: आरक्षक के घर की नौकरानी ने उड़ाए 8 लाख के गहने, पति के साथ हुई गिरफ्तार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 03:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Road Accident: ड्यूटी पर जा रहे पुलिस जवान को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर मौत

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मौत से कुछ कदम दूर… दीवार तोड़ते हाथियों को देखकर पीछे के रास्ते से भागा परिवार, धान की फसल चौपट

रात भर घूमता रहा हाथी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़

भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने दो मासूमों को रौंदा, पिता गंभीर… देखें एक्सीडेंट का खौफनाक वीडियो

रायगढ़

तालाब में डूबने से हाथी शावक की मौत, बीती रात पानी पीने पहुंचा था गजदल… वन विभाग जांच में जुटा

तालाब में डूबने से हाथी शावक की मौत (photo-patrika)
रायगढ़

Murder News: पड़ोसी ने की मासूम की हत्या… घर में संदिग्ध हालत में मिली लाश, इलाके में फैली सनसनी

मासूम को उतारा मौत के घाट (Photo Patrika)
रायगढ़

Road Accident: खौफनाक सड़क हादसा! बस पलटने से 8 यात्री घायल, मची अफरा-तफरी…

बस पलटने से 8 यात्री घायल (photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.