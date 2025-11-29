Road Accident: ड्यूटी पर जा रहे पुलिस जवान को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर मौत

Road Accident: एक्सीडेंट की खबर मिलते ही GRP के लोग हॉस्पिटल पहुंचे। उनके साथियों ने बताया कि बलराम ने नाइट काउंट में हिस्सा लिया था और उसके बाद उसे ट्रेन पेट्रोलिंग पर जाना था। लेकिन, क्योंकि ट्रेन सुबह 1 बजे तक नहीं मिली, इसलिए वह कुछ देर के लिए अपने एक साथी की मोटरसाइकिल से ढिमरापुर चला गया। बलराम साव की अचानक मौत से GRP बहुत दुखी है। उनके साथी कर्मचारियों और अधिकारियों ने परिवार के प्रति संवेदना जताई है और आरोपी ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है।