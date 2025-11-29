Road Accident: ड्यूटी पर जा रहे पुलिस जवान को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर मौत

सड़क दुर्घटना में आरक्षक की दर्दनाक मौत (photo source- Patrika)
Road Accident: GRP के कांस्टेबल बलराम साव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दुर्घटना के बाद, कोटवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी देख रही है ताकि पीड़ित को टक्कर मारने वाली गाड़ी और उसके ड्राइवर की पहचान की जा सके।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बलराम साव रेलवे कॉलोनी में एक सरकारी क्वार्टर में रहते थे। 28 नवंबर को रात करीब 11 बजे, वह अपने क्वार्टर से पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए GRP स्टेशन जा रहे थे। इसी बीच, वह किसी पर्सनल काम से ढिमरापुर गए थे। जैसे ही वह रात के अंधेरे में TVS शोरूम के पास पहुंचे, एक तेज़ रफ़्तार, अनजान गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बलराम के सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं। राहगीरों ने तुरंत 112 और एम्बुलेंस को फ़ोन किया, जिसके बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया।
Road Accident: एक्सीडेंट की खबर मिलते ही GRP के लोग हॉस्पिटल पहुंचे। उनके साथियों ने बताया कि बलराम ने नाइट काउंट में हिस्सा लिया था और उसके बाद उसे ट्रेन पेट्रोलिंग पर जाना था। लेकिन, क्योंकि ट्रेन सुबह 1 बजे तक नहीं मिली, इसलिए वह कुछ देर के लिए अपने एक साथी की मोटरसाइकिल से ढिमरापुर चला गया। बलराम साव की अचानक मौत से GRP बहुत दुखी है। उनके साथी कर्मचारियों और अधिकारियों ने परिवार के प्रति संवेदना जताई है और आरोपी ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है।
