CG Crime: आरक्षक के घर की नौकरानी ने उड़ाए 8 लाख के गहने, पति के साथ हुई गिरफ्तार

पूछताछ में सरस्वती ने चोरी की बात कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति सरस्वती साहू और सेवक राम साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 8 लाख कीमत के सोने के गहने और 51 हजार 600 रुपए नकद बरामद किए हैं।