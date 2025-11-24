Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

CG Crime: आरक्षक के घर की नौकरानी ने उड़ाए 8 लाख के गहने, पति के साथ हुई गिरफ्तार

CG Crime: घर की अलमारी से सोने-चांदी के गहने और नकदी गायब हैं। पुलिस ने जांच शुरू की और नौकरानी सरस्वती साहू की गतिविधियां संदिग्ध पाईं।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Nov 24, 2025

CG Crime: आरक्षक के घर की नौकरानी ने उड़ाए 8 लाख के गहने, पति के साथ हुई गिरफ्तार

पति के साथ हुई गिरफ्तार (Photo Patrika)

CG Crime: भिलाई में एक आरक्षक के घर में काम करने वाली नौकरानी और उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नौकरानी ने आरक्षक के घर से 8 लाख रुपए के सोने-चांदी के गहने चोरी किए थे और उन्हें गिरवी रख दिया था।

भट्ठी पुलिस ने बताया कि आरक्षक राकेश चौधरी ने 16 नवंबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर की अलमारी से सोने-चांदी के गहने और नकदी गायब हैं। पुलिस ने जांच शुरू की और नौकरानी सरस्वती साहू की गतिविधियां संदिग्ध पाईं।

पूछताछ में सरस्वती ने चोरी की बात कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति सरस्वती साहू और सेवक राम साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 8 लाख कीमत के सोने के गहने और 51 हजार 600 रुपए नकद बरामद किए हैं।

Updated on:

24 Nov 2025 10:19 am

Published on:

24 Nov 2025 10:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Crime: आरक्षक के घर की नौकरानी ने उड़ाए 8 लाख के गहने, पति के साथ हुई गिरफ्तार

