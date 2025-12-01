CG News: छर्राटांगर के बारदाना गोदाम में आग, 4 हजार बोरी खाक, बिजली नहीं फिर भी कैसे लगी?(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के छर्राटांगर स्थित बारदाना गोदाम में रविवार शाम अचानक आग भड़क उठी। हादसे में करीब चार हजार बोरी नया बारदाना जलकर खाक हो गया। आगजनी की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है, वहीं पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
रविवार होने के कारण खरीदी केंद्र में न कर्मचारी मौजूद थे और न किसान। दोपहर बाद करीब चार से पांच बजे के बीच गोदाम से धुआं उठता देख ग्रामीणों ने कोटवार को सूचना दी। कोटवार ने तुरंत तहसीलदार और पुलिस को अवगत कराया। सूचना मिलते ही घरघोड़ा तहसीलदार मनोज गुप्ता टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
गोदाम में बिजली कनेक्शन नहीं है, ऐसे में शॉर्ट सर्किट की संभावना पूरी तरह से खारिज है। आग कैसे लगी, यह अभी भी सवाल बना हुआ है। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि आग गोदाम के सामने वाले हिस्से से शुरू हुई, जहां नई बारदाना बोरियां रखी थीं। वहीं पीछे पुराने बारदाने का स्टॉक डंप था।
तहसीलदार मनोज गुप्ता ने बताया कि आग लगने के कारणों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। उन्होंने कहा कि मौके पर कोई इलेक्ट्रिक सोर्स न होने के चलते आग की वजह और भी संदिग्ध दिखाई देती है। पुलिस मामला दर्ज कर आगजनी के कारणों की जांच में जुटी है।
बड़ी खबरेंView All
रायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग