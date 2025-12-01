CG News: छर्राटांगर के बारदाना गोदाम में आग, 4 हजार बोरी खाक, बिजली नहीं फिर भी कैसे लगी?

रविवार होने के कारण खरीदी केंद्र में न कर्मचारी मौजूद थे और न किसान। दोपहर बाद करीब चार से पांच बजे के बीच गोदाम से धुआं उठता देख ग्रामीणों ने कोटवार को सूचना दी। कोटवार ने तुरंत तहसीलदार और पुलिस को अवगत कराया। सूचना मिलते ही घरघोड़ा तहसीलदार मनोज गुप्ता टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।