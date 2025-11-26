DG Conference: छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित डीजी कॉन्फ्रेंस, एसपीजी टीम पहुंची रायपुर, भाजपा कार्यालय और रेस्ट हाउस टेकओवर

नवा रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था में फेरबदल किया गया है। तीन दिनों तक पूरे रास्तों में बैरिकेड्स लगाकर ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा। सुरक्षा से लेकर अन्य व्यवस्था के लिए 18 अलग-अलग टीम बनाई गई हैं। उक्त सभी की जिम्मेदारी आईजी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। एसपीजी के अफसरों ने सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष जताते हुए प्रवास के दौरान कडी़ सुरक्षा रखने को कहा। बताया जाता है कि जल्दी ही एसपीजी की अतिरिक्त टीम सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिए आएगी। आईआईएम में 28 से 30 नवंबर तक डीजी सम्मेलन का आयोजन होना है। शेष ञ्चपेज ७