रायपुर

DG Conference: छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित डीजी कॉन्फ्रेंस, एसपीजी टीम पहुंची रायपुर, भाजपा कार्यालय और रेस्ट हाउस टेकओवर

DG Conference: नवा रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था में फेरबदल किया गया है। तीन दिनों तक पूरे रास्तों में बैरिकेड्स लगाकर ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा। सुरक्षा से लेकर अन्य व्यवस्था के लिए 18 अलग-अलग टीम बनाई गई हैं।

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 26, 2025

DG Conference: छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित डीजी कॉन्फ्रेंस, एसपीजी टीम पहुंची रायपुर, भाजपा कार्यालय और रेस्ट हाउस टेकओवर

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक करते प्रदेश के उच्चाधिकारी (Photo Patrika)

DG Conference: स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स (एसपीजी) की 20 सदस्यीय टीम मंगलवार रायपुर पहुंचने के बाद सुरक्षा व्यवस्था का जाएजा लिया। एडीजी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने एयरपोर्ट में उतरने के बाद वहां से सम्मेलन स्थल जाने वाले रास्ते, आईआईएम, वहां बनाए गए कैंप, स्पीकर हाउस, भाजपा कार्यालय और रेस्ट हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य पुलिस के आलाधिकारियों ने बताया कि पीएम नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के आगमन को देखते हुए तमाम रास्तों में 15000 जवान तैनात रहेंगे।

नवा रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था में फेरबदल किया गया है। तीन दिनों तक पूरे रास्तों में बैरिकेड्स लगाकर ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा। सुरक्षा से लेकर अन्य व्यवस्था के लिए 18 अलग-अलग टीम बनाई गई हैं। उक्त सभी की जिम्मेदारी आईजी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। एसपीजी के अफसरों ने सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष जताते हुए प्रवास के दौरान कडी़ सुरक्षा रखने को कहा। बताया जाता है कि जल्दी ही एसपीजी की अतिरिक्त टीम सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिए आएगी। आईआईएम में 28 से 30 नवंबर तक डीजी सम्मेलन का आयोजन होना है। शेष ञ्चपेज ७

राज्य में 4 दिन रहेगा हाई अलर्ट

छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित डीजी कॉन्फ्रेंस को देखते हुए राज्य में 4 दिन हाई अलर्ट रहेगा। नवा रायपुर से लेकर उसके आसपास के इलाकों के साथ ही रायपुर शहर में चेकपोस्ट बनाकर वाहनों की जांच की जाएगी। सभी सार्वजनकि स्थानों में सादी वर्दी में पुलिस और आईबी की टीम को तैनात किया जाएगा। सभी होटल, लॉज और धर्मशाला में रुकने वाले लोगों की सख्ती से जांच करने के लिए उनके संचालकों को कहा गया है।

प्रमुख जगहों पर तलाशी अभियान

पीएम प्रवास को देखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड और एयरपोर्ट में तलाशी अभियान चलाया जाएगा। पीएम के स्पेशल फ्लाइट के आने पर अन्य नियमित फ्लाइटों का शेड्यूल चेंज किया जाएगा। रायपुर एयरपोर्ट में फ्लाइट के उतरने के बाद पीएम सीधे सम्मेलन स्थल के लिए सीधे रवाना होंगे। इसके बाद उनके फ्लाइट को सुरक्षित रूप से पार्किंग क्षेत्र में रखा जाएगा।

प्रत्येक सेक्टर में एक आईजी के साथ ही दो एसपी, 4 एएसपी और 6 डीएसपी स्तर के अधिकारी तैनात रहेगें। उक्त सभी अधिकारियों को चिन्हांकित करने के बाद ड्यूटी चार्ट तैयार किया गया है। इसे जल्दी ही सेक्टर प्रभारियों को सौंपा जाएगा। उन्हें फिक्स पॉइंट की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बता दें कि एसपीजी के पहले आईबी के डायरेक्टर तपन डेका 20 और 21 नवंबर को रायपुर में डीजी कॉन्फ्रेंस से जुड़ी सारी तैयारियों की समीक्षा की थी। साथ ही अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृहमंत्रालय को सौंपी।

पीएम का प्रवास

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्पेशल फ्लाइट से 28 नंवबर को आने के बाद 30 नवंबर की दोपहर को रवाना हो जाएंगे। अभी अधिकारिक रूप से मिनट टू मिनट शेड्यूल जारी नहीं हुआ है।

कॉन्फ्रेंस में 250 अफसर होंगे शामिल

नवा रायपुर में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी, आईजी और केन्द्रीय एजेंसियों के 250 अफसर शामिल होंगे। वहीं उनके साथ 250 अन्य लोग भी पहुंचेंगे। इसमें उनके निज सहायक, वाहन चालक, बाडीगॉर्ड सहित अन्य लोग रहेंगे। सम्मेलन में प्रत्येक राज्यों और विभिन्न सुरक्षा एजेंसिंयों के 2 अफसर और प्रतिनिधियों को शामिल होने का मौका मिलेगा।

26 Nov 2025 09:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / DG Conference: छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित डीजी कॉन्फ्रेंस, एसपीजी टीम पहुंची रायपुर, भाजपा कार्यालय और रेस्ट हाउस टेकओवर

