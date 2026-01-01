6 दिवसीय मोटापा मधुमेह मुक्त शिविर सम्पन्न

बिलासपुर। 25 जनवरी से 29 जनवरी तक चलने वाला शिविर का समापन सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया। तुलसी मिलेटस चौपाटी मंगला एवं ग्राम विकास के आयाम "आरोग्य संस्थानम्’ के नेतृत्व में 6 दिवसीय मोटापा एवं मधुमेहमुक्त कार्यक्रम का आयोजन स्वस्थ विलासपुर हो इस दृष्टि से स्वास्थ्य रक्षण हमारा प्रथम उद्देश्य हो, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है स्वास्थ्य माघ खलु धर्मसाधनम् " को चरितार्थ करने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया था। आज के भागदौड़ में सबसे ज्यादा उपेक्षा व्यक्ति स्वास्थ्य की करने लगा है। भागदौड़ और अनियमित जीवन शैली के कारण मोटापा एवं मधुमेह व्यक्ति के जीवन का अनिवार्य अंग बनता जा रहा है।