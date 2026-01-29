लास्ट सीन बनी कमजोर कड़ी, हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दो आरोपियों को किया बरी

बता दें कि राजपुर थाना क्षेत्र, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के ग्राम परसागुड़ी में अगस्त 2013 में किशोर गोस्वामी उर्फ गोलचा की हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया था। मामले में अमित भगत उर्फ पिंटू और अशोक टोप्पो उर्फ बाबू को आरोपी बनाते हुए निचली अदालत ने धारा 302 हत्या और 201 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया था। 16 मार्च 2017 को अतिरिक्त सत्र न्यायालय, रामानुजगंज ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ दोनों आरोपियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग आपराधिक अपील दायर की थी।