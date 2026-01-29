29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

लास्ट सीन बनी कमजोर कड़ी, हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दो आरोपियों को किया बरी

Bilaspur High court: अगस्त 2013 में हुए हत्या के एक मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दो आरोपियों को बरी किया है..

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jan 29, 2026

bilaspur high court

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- AI)

Bilaspur High court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल लास्ट सीन टुगेदर (अंतिम बार साथ देखे जाने) की थ्योरी के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, जब तक कि अन्य ठोस और कड़ी साक्ष्य मौजूद न हों। डिवीजन बेंच न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया है।

Bilaspur High court: शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया था..

बता दें कि राजपुर थाना क्षेत्र, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के ग्राम परसागुड़ी में अगस्त 2013 में किशोर गोस्वामी उर्फ गोलचा की हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया था। मामले में अमित भगत उर्फ पिंटू और अशोक टोप्पो उर्फ बाबू को आरोपी बनाते हुए निचली अदालत ने धारा 302 हत्या और 201 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया था। 16 मार्च 2017 को अतिरिक्त सत्र न्यायालय, रामानुजगंज ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ दोनों आरोपियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग आपराधिक अपील दायर की थी।

हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण अवलोकन

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि, अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। आरोपियों और मृतक को 7 अगस्त 2013 को सुबह 10 बजे साथ देखा गया, जबकि शव 8 अगस्त 2013 को शाम 4 बजे बरामद हुआ। यानी करीब 29 घंटे का बड़ा अंतर है। इतने लंबे समय के अंतराल में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि, केवल अंतिम बार साथ देखे जाने से दोष सिद्ध नहीं होता। इसके लिए मजबूत और आपस में जुड़ी परिस्थितियों की श्रृंखला जरूरी है। अभियोजन अन्य कड़ियों को जोड़ने में असफल रहा। कोर्ट ने यह भी माना कि, कथित हथियार पर मिले खून का ब्लड ग्रुप तय नहीं किया गया। जब्त मोबाइल फोन का मृतक से संबंध साबित नहीं हुआ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 02:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / लास्ट सीन बनी कमजोर कड़ी, हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दो आरोपियों को किया बरी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: इस जिले में दो सड़क कार्यों के लिए 65.77 करोड़ रुपये स्वीकृत, आवागमन होगा आसान

सड़क को मिलेगा नया जीवन (photo source- Patrika)
बिलासपुर

बिलासपुर बायपास और सिक्स लेन मार्ग की तैयारी

बिलासपुर

UGC बिल के खिलाफ सवर्ण समाज निकलेगा आंदोलन

UGC बिल के खिलाफ खुला मोर्चा(Photo-AI)
बिलासपुर

जज प्रमोशन नियमों में बड़ा बदलाव! अब 7 साल की सेवा जरूरी

जज प्रमोशन नियमों में बड़ा बदलाव! अब 7 साल की सेवा जरूरी, आरक्षण व्यवस्था में संशोधन...(photo-AI)
बिलासपुर

पत्नी दूसरे पुरुष को करती थी न्यूड VIDEO कॉल, पति ने बेडरूम में लगाए CCTV कैमरे, HC में किया पेश, फैमिली कोर्ट को सुनवाई के आदेश

Bilaspur high court, nude video call
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.