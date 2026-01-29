बिलासपुर बायपास और सिक्स लेन मार्ग की तैयारी, डिप्टी CM अरुण साव ने नई दिल्ली में सड़क विकास की रखी मांग

CG News: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में सड़क कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई अहम प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखे। बैठक का मुख्य फोकस बिलासपुर बायपास निर्माण, मुंबई–नागपुर समृद्धि मार्ग का रायपुर तक विस्तार और रायपुर–बिलासपुर सिक्स लेन ग्रीनफील्ड सड़क की मंजूरी पर रहा।