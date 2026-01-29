29 जनवरी 2026,

गुरुवार

बिलासपुर

UGC बिल के खिलाफ खुला मोर्चा, 30 जनवरी को मुंगेली में सवर्ण समाज रैली निकालकर सौंपेंगे ज्ञापन…

UGC Bill protest: बिलासपुर जिले के मुंगेली में यूजीसी (UGC) बिल के विरोध में सवर्ण समाज में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है।

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 29, 2026

UGC बिल के खिलाफ खुला मोर्चा(Photo-AI)

UGC बिल के खिलाफ खुला मोर्चा(Photo-AI)

UGC Bill protest: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मुंगेली में यूजीसी (UGC) बिल के विरोध में सवर्ण समाज में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेली में सवर्ण समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें 30 जनवरी को नगर में विशाल रैली निकालकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया।

UGC Bill protest: UGC बिल को बताया समाज के हितों के खिलाफ

बैठक में सवर्ण समाज के विभिन्न समाज प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने यूजीसी बिल को समाज के हितों के प्रतिकूल बताते हुए इसे काला कानून करार दिया। वक्ताओं ने कहा कि यह बिल सामाजिक संतुलन, समान अवसर और शैक्षणिक न्याय के मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

30 जनवरी को शांतिपूर्ण रैली

बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि 30 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुराना बस स्टैंड स्थित कम्युनिटी हॉल में समाजजन एकत्रित होंगे। इसके बाद नगर में शांतिपूर्ण रैली निकाली जाएगी और कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

युवाओं और महिलाओं से बढ़-चढ़कर शामिल होने की अपील

इस अवसर पर समाज के युवाओं, महिलाओं और सभी वर्गों से अधिक से अधिक संख्या में रैली में शामिल होकर एकजुटता दिखाने और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज बुलंद करने की अपील की गई।

लोकतांत्रिक और संविधान सम्मत रहेगा आंदोलन

सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक, अनुशासित और संविधान सम्मत रहेगा। साथ ही यह भी कहा गया कि जब तक यूजीसी बिल को लेकर समाज की आशंकाओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बैठक में समाज के लोगों में जोश, एकता और जागरूकता का स्पष्ट संदेश देखने को मिला, जिसने आने वाले आंदोलन की व्यापकता और गंभीरता का संकेत दे दिया है।

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / UGC बिल के खिलाफ खुला मोर्चा, 30 जनवरी को मुंगेली में सवर्ण समाज रैली निकालकर सौंपेंगे ज्ञापन…
