बिलासपुर

Union Budget 2026: केंद्रीय बजट से जुड़ा छत्तीसगढ़! बिलासपुर के दो छात्रों को मिला राष्ट्रीय मंच, जानिए कैसे हुआ छात्रों का चयन?

Union Budget 2026: बिलासपुर केंद्रीय बजट 2026-27 से जुड़े राष्ट्रीय विमर्श में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दो विद्यार्थियों को भागीदारी का अवसर मिला है।

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 30, 2026

Union Budget 2026: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर केंद्रीय बजट 2026-27 से जुड़े राष्ट्रीय विमर्श में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दो विद्यार्थियों को भागीदारी का अवसर मिला है। विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट विभाग के छात्र रवि कुमार यादव और प्रगति राज संसद भवन में आयोजित बजट चर्चा कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह चयन विश्वविद्यालय और पूरे बिलासपुर के लिए गौरव का विषय है।

Union Budget 2026: एक फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट

देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला केंद्रीय बजट एक फरवरी को नई दिल्ली स्थित संसद भवन में प्रस्तुत किया जाएगा। बजट प्रस्तुति के बाद एक विशेष चर्चा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें देश के चुनिंदा उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है।

मैनेजमेंट विभाग के विद्यार्थियों का हुआ चयन

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय से चयनित रवि कुमार यादव एमबीए फाइनेंस मार्केटिंग के अंतिम सेमेस्टर के छात्र हैं, जबकि प्रगति राज एमबीए फाइनेंस की अंतिम सेमेस्टर की छात्रा हैं। दोनों विद्यार्थी संसद की दीर्घा से बजट प्रस्तुति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे।

नीति आधारित सत्रों में लेंगे भाग

बजट प्रस्तुति के बाद आयोजित सत्रों में दोनों छात्र शिक्षा, वित्त, कौशल विकास और आर्थिक नीतियों से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में भाग लेंगे। इससे उन्हें नीति निर्माण की प्रक्रिया को नजदीक से समझने का अवसर मिलेगा।

चयन की प्रक्रिया

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, कुछ दिन पहले दिल्ली से इस संबंध में विश्वविद्यालय को सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद कुलसचिव डॉ. अश्वनी दीक्षित की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति ने मैनेजमेंट विभाग के विद्यार्थियों के साक्षात्कार लेकर योग्य छात्रों के नाम दिल्ली भेजे।

दिल्ली में हुई अंतिम चयन प्रक्रिया के बाद रवि कुमार यादव और प्रगति राज का नाम तय किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि यह अनुभव विद्यार्थियों के शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास में सहायक सिद्ध होगा।

छात्रों के लिए सीखने का अनूठा अवसर

बजट चर्चा कार्यक्रम में शामिल होना विद्यार्थियों के लिए एक नया और महत्वपूर्ण अनुभव होगा। इससे उन्हें देश की आर्थिक नीतियों और निर्णय प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप से समझने का अवसर मिलेगा।

‘मेरे लिए यादगार अनुभव होगा’ – रवि कुमार यादव

रवि कुमार यादव ने कहा कि संसद भवन में बजट देखना और उस पर चर्चा का हिस्सा बनना उनके लिए यादगार अनुभव होगा। उन्होंने बताया कि वे बजट से जुड़े आर्थिक संकेतकों, फाइनेंशियल मार्केट्स और नीतिगत फैसलों पर विशेष तैयारी कर रहे हैं।

‘नीति निर्माण को समझने का मौका मिलेगा’ – प्रगति राज

प्रगति राज ने कहा कि बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की प्राथमिकताओं का आईना होता है। वे शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन से जुड़े प्रावधानों पर खास नजर रखेंगी।

देश के प्रमुख संस्थानों के छात्र होंगे शामिल

बजट सत्र के लिए गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, आईआईएम बोधगया, आईआईएम अहमदाबाद, गुजरात और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के छात्रों का भी चयन किया गया है।

Updated on:

30 Jan 2026 08:34 am

Published on:

30 Jan 2026 08:33 am

