Union Budget 2026: केंद्रीय बजट से जुड़ा छत्तीसगढ़! बिलासपुर के दो छात्रों को मिला राष्ट्रीय मंच, जानिए कैसे हुआ छात्रों का चयन?

Union Budget 2026: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर केंद्रीय बजट 2026-27 से जुड़े राष्ट्रीय विमर्श में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दो विद्यार्थियों को भागीदारी का अवसर मिला है। विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट विभाग के छात्र रवि कुमार यादव और प्रगति राज संसद भवन में आयोजित बजट चर्चा कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह चयन विश्वविद्यालय और पूरे बिलासपुर के लिए गौरव का विषय है।