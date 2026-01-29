CG News: इस जिले में दो सड़क कार्यों के लिए 65.77 करोड़ रुपये स्वीकृत, आवागमन होगा आसान

इसी तरह से जिला बिलासपुर के कोनी मोपका बायपास मार्ग लम्बाई 13 किलोमीटर फोरलेन निर्माण कार्य के लिए 20 करोड़ 51 लाख 80 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। क्षेत्र में इन महत्वपूर्ण सड़कों के कार्यों की स्वीकृति मिलने से लोगो का आवागमन और सुविधा जनक हो जाएगा। इन मार्गों के कार्य क्षेत्रीय लोगों के आवागमन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन कार्यों की स्वीकृति मिलने से सड़क निर्माण कार्य शीघ्र होने से लोगो को सुविधा होगी।