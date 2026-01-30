CG High Court: रेप मामले में आरोपी डॉक्टर को हाईकोर्ट से झटका, FIR रद्द करने से किया इनकार

हाईकोर्ट ने ठुकराई याचिका (photo source- Patrika)
CG High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेप के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ FIR, चार्जशीट और कॉग्निजेंस ऑर्डर को रद्द करने से साफ मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में शुरुआती स्टेज में दखल सीमित होना चाहिए और सिर्फ बहुत कम मामलों में ही ऐसा करना चाहिए। पिटीशनर विजय उमाकांत वाघमारे (33) पेशे से MS ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं।
वह महाराष्ट्र के लातूर जिले के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ 2018 में दुर्ग जिले के भिलाई नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ था। आरोप है कि उन्होंने शादी का झांसा देकर शिकायत करने वाली महिला के साथ दो बार फिजिकल रिलेशन बनाए। जांच के बाद, 3 अक्टूबर, 2025 को इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 376 के तहत चार्जशीट फाइल की गई, जिस पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, दुर्ग ने कॉग्निजेंस लिया।
इस ऑर्डर को चुनौती देते हुए, आरोपी ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रोविजन के तहत हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। पिटीशनर ने दलील दी कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। कथित घटना के दौरान, वह पुणे के ससून जनरल हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर पोस्टेड थे, और हॉस्पिटल के सर्टिफाइड अटेंडेंस रजिस्टर में उनकी लगातार ड्यूटी दिखाई गई है। मार्च 2017 में भिलाई जाने का आरोप गलत पाया गया।
इसके अलावा, FIR फाइल करने में 19 महीने की देरी, सहमति का सवाल, और शिकायत करने वाली महिला द्वारा शादी के लिए दबाव डालने को भी हाईलाइट किया गया। राज्य ने तर्क दिया कि पिटीशनर द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे असल विवाद थे जिन्हें ट्रायल के दौरान सबूतों के आधार पर ही सुलझाया जा सकता था। रेप जैसे मामलों में, सिर्फ देरी को FIR रद्द करने का आधार नहीं माना जा सकता।
CG High Court: सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने कहा कि इस स्टेज पर सबूतों की जांच या "मिनी-ट्रायल" नहीं किया जा सकता। एलिबी, सहमति, देरी, और गलत तरीके से फंसाने जैसे मुद्दे विचार के विषय हैं। उपलब्ध मटीरियल पहली नजर में अपराध का संकेत देता है। इन तथ्यों के आधार पर हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपना मामला पेश करने का पूरा मौका मिलेगा।
