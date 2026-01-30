CG High Court: रेप मामले में आरोपी डॉक्टर को हाईकोर्ट से झटका, FIR रद्द करने से किया इनकार

CG High Court: सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने कहा कि इस स्टेज पर सबूतों की जांच या "मिनी-ट्रायल" नहीं किया जा सकता। एलिबी, सहमति, देरी, और गलत तरीके से फंसाने जैसे मुद्दे विचार के विषय हैं। उपलब्ध मटीरियल पहली नजर में अपराध का संकेत देता है। इन तथ्यों के आधार पर हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपना मामला पेश करने का पूरा मौका मिलेगा।