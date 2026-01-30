30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG High Court: रेप मामले में आरोपी डॉक्टर को हाईकोर्ट से झटका, FIR रद्द करने से किया इनकार

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी डॉक्टर की FIR, चार्जशीट और कॉग्निजेंस ऑर्डर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 30, 2026

हाईकोर्ट ने ठुकराई याचिका (photo source- Patrika)

हाईकोर्ट ने ठुकराई याचिका (photo source- Patrika)

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेप के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ FIR, चार्जशीट और कॉग्निजेंस ऑर्डर को रद्द करने से साफ मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में शुरुआती स्टेज में दखल सीमित होना चाहिए और सिर्फ बहुत कम मामलों में ही ऐसा करना चाहिए। पिटीशनर विजय उमाकांत वाघमारे (33) पेशे से MS ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं।

CG High Court: जानें पूरा मामला…

वह महाराष्ट्र के लातूर जिले के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ 2018 में दुर्ग जिले के भिलाई नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ था। आरोप है कि उन्होंने शादी का झांसा देकर शिकायत करने वाली महिला के साथ दो बार फिजिकल रिलेशन बनाए। जांच के बाद, 3 अक्टूबर, 2025 को इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 376 के तहत चार्जशीट फाइल की गई, जिस पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, दुर्ग ने कॉग्निजेंस लिया।

इस ऑर्डर को चुनौती देते हुए, आरोपी ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रोविजन के तहत हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। ​​पिटीशनर ने दलील दी कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। कथित घटना के दौरान, वह पुणे के ससून जनरल हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर पोस्टेड थे, और हॉस्पिटल के सर्टिफाइड अटेंडेंस रजिस्टर में उनकी लगातार ड्यूटी दिखाई गई है। मार्च 2017 में भिलाई जाने का आरोप गलत पाया गया।

FIR रद्द करने का आधार नहीं माना जा सकता

इसके अलावा, FIR फाइल करने में 19 महीने की देरी, सहमति का सवाल, और शिकायत करने वाली महिला द्वारा शादी के लिए दबाव डालने को भी हाईलाइट किया गया। राज्य ने तर्क दिया कि पिटीशनर द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे असल विवाद थे जिन्हें ट्रायल के दौरान सबूतों के आधार पर ही सुलझाया जा सकता था। रेप जैसे मामलों में, सिर्फ देरी को FIR रद्द करने का आधार नहीं माना जा सकता।

CG High Court: सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने कहा कि इस स्टेज पर सबूतों की जांच या "मिनी-ट्रायल" नहीं किया जा सकता। एलिबी, सहमति, देरी, और गलत तरीके से फंसाने जैसे मुद्दे विचार के विषय हैं। उपलब्ध मटीरियल पहली नजर में अपराध का संकेत देता है। इन तथ्यों के आधार पर हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपना मामला पेश करने का पूरा मौका मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 02:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG High Court: रेप मामले में आरोपी डॉक्टर को हाईकोर्ट से झटका, FIR रद्द करने से किया इनकार
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

केंद्रीय बजट में बिलासपुर के दो छात्रों को मिला राष्ट्रीय मंच

Union Budget 2026: केंद्रीय बजट से जुड़ा छत्तीसगढ़! बिलासपुर के दो छात्रों को मिला राष्ट्रीय मंच, जानिए कैसे हुआ छात्रों का चयन?(photo-AI)
बिलासपुर

CG News: इस जिले में दो सड़क कार्यों के लिए 65.77 करोड़ रुपये स्वीकृत, आवागमन होगा आसान

सड़क को मिलेगा नया जीवन (photo source- Patrika)
बिलासपुर

लास्ट सीन बनी कमजोर कड़ी, हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दो आरोपियों को किया बरी

bilaspur high court
बिलासपुर

बिलासपुर बायपास और सिक्स लेन मार्ग की तैयारी

बिलासपुर

UGC बिल के खिलाफ सवर्ण समाज निकलेगा आंदोलन

UGC बिल के खिलाफ खुला मोर्चा(Photo-AI)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.