22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Scorpio car fire: राजधानी में चलती स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप… VIDEO में देखें खौफनाक मंजर

Scorpio car fire: राजधानी के खमतराई ओवरब्रिज पर चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। चार लोग समय रहते कार से कूदकर सुरक्षित बच गए।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 22, 2025

स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग (photo source- Patrika)

स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग (photo source- Patrika)

Scorpio car fire: राजधानी के खमतराई ओवरब्रिज पर बीती रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक चलती हुई स्कॉर्पियो SUV में अचानक आग लग गई। गाड़ी के अंदर बैठे चार लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते छलांग लगा दी और अपनी जान बचा ली। घटना के कुछ ही मिनटों में स्कॉर्पियो पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई और देखते ही देखते राख हो गई।

Scorpio car fire: आग लगने के कारणों की जांच शुरू

घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन फायर इंजन के पहुंचने से पहले ही कार पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई थी। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। यह घटना खमतराई थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 02:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Scorpio car fire: राजधानी में चलती स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप… VIDEO में देखें खौफनाक मंजर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Year Endar 2025: छत्तीसगढ़ के लिए साल 2025 उपलब्धियों से भरा रहा, मिले इतने राष्ट्रीय पुरस्कार, पढ़ें पूरी खबर

Year Endar 2025: छत्तीसगढ़ के लिए साल 2025 उपलब्धियों से भरा रहा, मिले इतने राष्ट्रीय पुरस्कार, पढ़ें पूरी खबर
रायपुर

JP Nadda in CG: रायपुर पहुंचे जेपी नड्डा, जनादेश परब कार्यक्रम में शामिल होने जांजगीर रवाना हुए

JP Nadda in CG: रायपुर पहुंचे जेपी नड्डा, जनादेश परब कार्यक्रम में शामिल होने जांजगीर रवाना हुए
रायपुर

Breaking News: ब्लू वाटर खदान में मिली सिर कटी लाश, देखकर लोगों में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

ब्लू वाटर खदान में तैरती मिली लाश (फोटो पत्रिका - नेटवर्क)
रायपुर

नाम बदलने की राजनीति: कांग्रेस के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम शर्मा का बयान

गांव वालों को मिलेगा 125 दिन रोजगार (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर, छुट्टी के लिए करना होगा आनलाइन आवेदन, जल्द लागू होगा नियम

CG News: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर, छुट्टी के लिए करना होगा आनलाइन आवेदन, जल्द लागू होगा नियम
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.