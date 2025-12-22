Scorpio car fire: राजधानी में चलती स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप… VIDEO में देखें खौफनाक मंजर

स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग (photo source- Patrika)
Scorpio car fire: राजधानी के खमतराई ओवरब्रिज पर बीती रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक चलती हुई स्कॉर्पियो SUV में अचानक आग लग गई। गाड़ी के अंदर बैठे चार लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते छलांग लगा दी और अपनी जान बचा ली। घटना के कुछ ही मिनटों में स्कॉर्पियो पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई और देखते ही देखते राख हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन फायर इंजन के पहुंचने से पहले ही कार पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई थी। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। यह घटना खमतराई थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
