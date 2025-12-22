Scorpio car fire: राजधानी में चलती स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप… VIDEO में देखें खौफनाक मंजर

घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन फायर इंजन के पहुंचने से पहले ही कार पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई थी। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। यह घटना खमतराई थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है।