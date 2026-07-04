Tuta Village Update: तूता में नहीं चलेगा बुलडोजर! NRDA ने कहा- फिलहाल नहीं होगी विस्थापन की कार्रवाई

Tuta Village News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तूता गांव में अतिक्रमण हटाने और संभावित विस्थापन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) ने स्थिति स्पष्ट की है। प्राधिकरण ने कहा है कि वर्तमान में ग्राम तूता में किसी भी प्रकार की विस्थापन कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है। फिलहाल शिकायतों के आधार पर केवल नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और आगे की कार्रवाई नियमों के अनुसार ही की जाएगी।