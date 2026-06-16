Telegram Ban News: मोदी सरकार के टेलीग्राम बैन फैसले से छत्तीसगढ़ में भी हलचल, लाखों यूजर्स के बीच बढ़ी चिंता

Telegram Ban News: नीट यूजी 2026 परीक्षा की सुरक्षा और निष्पक्षता को देखते हुए केंद्र सरकार ने Telegram पर 22 जून तक अस्थाई रोक लगा दी है। इस फैसले का असर छत्तीसगढ़ के छात्रों पर भी पड़ेगा, जहां NEET की तैयारी करने वाले हजारों विद्यार्थी स्टडी ग्रुप और अपडेट के लिए Telegram का इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने पेपर लीक, फर्जी जानकारी और अफवाहों पर नियंत्रण के लिए यह कदम उठाया है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से ही परीक्षा संबंधी जानकारी लें।