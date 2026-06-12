Chhattisgarh Pre Monsoon: जांजगीर में प्री-मानसून की दस्तक, आधा घंटे से हो रही झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत

गौरतलब है कि मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश के कई हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी किया था। विभाग की यह चेतावनी अब जांजगीर में पूरी तरह सही साबित हो रही है। आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है। हालांकि बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन जलभराव और यातायात प्रभावित होने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। प्रशासन और स्थानीय निकायों से उम्मीद की जा रही है कि पानी निकासी की व्यवस्था जल्द दुरुस्त की जाएगी ताकि आम जनजीवन सामान्य हो सके।