Land Scam In Chhattisgarh: मुख्यमंत्री के गृह जिले में जमीन घोटाले का आरोप, कांग्रेस बोली- नेताओं और अफसरों का गठजोड़, जानें पूरा मामला

बताया जा रहा है कि, पत्थलगांव के रायगढ़ रोड स्थित चिडऱापारा वार्ड क्रमांक 07 और 08 इस पूरे विवाद का केंद्र बना हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार, यहां बड़े पैमाने पर जमीन के नक्शों में बदलाव कर जमीनों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर बेचा गया। इतना ही नहीं, मृत व्यक्तियों के नाम पर भी फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीनों की खरीद-फरोख्त किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल, पत्थलगांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आदिवासी समाज ने साफ कर दिया है कि, जमीन हमारी है, हक भी हमारा ही रहेगा, और यदि जल्द सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है।