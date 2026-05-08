Chhattisgarh News: CM साय की घोषणा पर अमल शुरू, 27 करोड़ से संवरेगी ये 3 सड़कें, आवागमन अब होगा आसान

जशपुर जिला आदिवासी अंचल के रूप में अपनी पहचान बनाया हुआ है। यहां आवागमन के लिए सडक़ मार्ग ही एक विकल्प है। पर लगभग दो दशक से सड़कों की हालत बेहद खराब रहने के कारण जिले भर के लोग सुगम यातायात के लिए आवेदन-निवेदन एवं आंदोलन कर चुके हैं। इस दौड़ में पत्थलगांव भी अछूता नहीं था, यहां से होकर रायगढ़, जशपुर और अंबिकापुर की ओर जाने वाली तीनो मार्ग की सड़कें बेहद जर्जर थी, जिसके कारण लोग यहां से पलायन तक कर चुके हैं। लेकिन अब विधायक गोमती साय की मांग पर सीएम की घोषणा के बाद शहरवासियों के दशको पुराने जख्म पर मरहम लगने का समय आ गया है।