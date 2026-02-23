छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज! बस्तर में बारिश-बिजली के आसार, रायपुर में छाए रहेंगे बादल

मौसम तंत्र के प्रभाव से 24 फरवरी से न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। अगले दो दिनों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट संभव है। हालांकि अधिकतम तापमान में फिलहाल किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। रविवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई।