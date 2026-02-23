अब तक 205 स्थानों में आग! पिछले साल 19063 स्थानों में धधके वन, गर्मी के दस्तक देते ही सुलगने लगे जंगल

जहां 2006 में सबसे कम 99 और 2025 में सबसे ज्यादा 19063 स्थानों में आगजनी की घटनाएं हुईं। इसकी मुख्य वजह स्थानीय ग्रामीण और राहगीरों द्वारा बीड़ी-सिगरेट पीकर लापरवाहीपूर्वक फेंकना, स्थानीय ग्रामीणों द्वारा महुआ का संग्रहण करने के लिए पेड़ के नीचे आग लगाना और शिकारियों द्वारा वन्य प्राणियों का शिकार करना है। इसे देखते हुए स्थानीय वन अमला और वन्य ग्राम समितियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जंगलों को आगजनी से बचाया जा सके।