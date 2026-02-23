23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर में ‘बिस्मिल की महफिल’ के बाद देर रात बवाल, कार टकराने से शुरू हुआ विवाद, जांच में जुटी पुलिस

Bismil Ki Mehfil Event: रायपुर में आयोजित ‘बिस्मिल की महफिल’ इवेंट के समाप्त होने के बाद देर रात तेलीबांधा थाना क्षेत्र में जमकर हंगामा हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 23, 2026

रायपुर में ‘बिस्मिल की महफिल’ के बाद देर रात बवाल, कार टकराने से शुरू हुआ विवाद, जांच में जुटी पुलिस(photo-patrika)

रायपुर में ‘बिस्मिल की महफिल’ के बाद देर रात बवाल, कार टकराने से शुरू हुआ विवाद, जांच में जुटी पुलिस(photo-patrika)

Bismil Ki Mehfil Event: छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित ‘बिस्मिल की महफिल’ इवेंट के समाप्त होने के बाद देर रात तेलीबांधा थाना क्षेत्र में जमकर हंगामा हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कारों की आपसी टक्कर के बाद विवाद बढ़ा और देखते ही देखते सड़क पर मारपीट शुरू हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार्यक्रम से लौट रहे कुछ युवकों की कारें आपस में टकरा गईं, जिसके बाद कहासुनी मारपीट में बदल गई। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और सड़क पर भीड़ जमा हो गई।

Bismil Ki Mehfil Event: पुलिस पहुंची, हल्का बल प्रयोग

सूचना मिलते ही डीसीपी सहित अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और हंगामा कर रहे कई युवकों को हिरासत में लिया। कार्रवाई शुरू होते ही कुछ युवक मौके से फरार हो गए।

थाने में भी किया हंगामा

पुलिस के अनुसार हिरासत में लिए गए कुछ युवकों ने तेलीबांधा थाने पहुंचने के बाद भी हंगामा किया। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त बल तैनात किया गया और माहौल को शांत कराया गया। मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। उम्मीद है कि शाम तक पुलिस पूरे घटनाक्रम का आधिकारिक खुलासा करेगी और मीडिया को विस्तृत जानकारी देगी।

कानून व्यवस्था पर उठे सवाल

देर रात सड़क पर मारपीट और अशांति की घटना ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बताया जा रहा है कि विवाद में शामिल कुछ युवक प्रभावशाली परिवारों से जुड़े हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 09:35 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में ‘बिस्मिल की महफिल’ के बाद देर रात बवाल, कार टकराने से शुरू हुआ विवाद, जांच में जुटी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

अब तक 205 स्थानों में आग, गर्मी के दस्तक देते ही सुलगने लगे जंगल

अब तक 205 स्थानों में आग(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज

छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज! बस्तर में बारिश-बिजली के आसार, रायपुर में छाए रहेंगे बादल(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत आज, 24 फरवरी को पेश होगा बजट, कई मुद्दों पर घिरेगी सरकार

छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत आज, 24 फरवरी को पेश होगा बजट, कई मुद्दों पर घिरेगी सरकार(phot0-patrika)
रायपुर

Raipur: सीजेआई सूर्यकांत ने कहा प्रत्येक व्यक्ति को जनजातीय इतिहास को जानना चाहिए

Raipur
रायपुर

Public News: आलू को तेल में फ्राई करने से बढ़ता है फैट

Public News: आलू को तेल में फ्राई करने से बढ़ता है फैट
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.