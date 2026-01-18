MP में 164 करोड़ की लागत से बनेगी ‘चकाचक’ सड़क, नेशनल हाईवे से जुड़ेंगे कई गांव

New Road Contruction: शहडोल-रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग में सेकेण्ड फेज में शहडोल से टेटका के बीच 164 करोड़ से स्वीकृत सड़क (Shahdol-Tetka Road) निर्माण में वन विभाग का रोड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ है। 52 किमी की इस सड़क में 13.77 किमी वन भूमि में निर्माण कार्य की अनुमति अब तक नहीं मिल पाई है। इसके लिए पिछले डेढ़ वर्ष से प्रयास किए जा रहे है, लेकिन आए दिन आ रही क्योरी के बीच स्वीकृति का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। भोपाल व शहडोल से आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद आवेदन शासन स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजा गया है।