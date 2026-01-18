भोपाल स्लॉटर हाउस कांड: सांसद बोले- ‘मुझ पर प्रेशर था’, निगम-पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

नारियलखेड़ा में शनिवार को मवेशी के अवशेष मिलने के बाद हंगामा हो गया। भाजपा पार्षद देवेंद्र भार्गव एवं हिंदुवादी संगठनों ने तत्काल आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस के आला अधिकारियों सहित भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंचा। हिंदू संगठनों ने गोलघर नारियलखेड़ा से लेकर थाने तक अवशेषों की अर्थी निकाली। वो घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा। वार्ड 12 के अधीन आने वाले नारियलखेड़ा गोलघर मैदान में शनिवार की दोपहर को लोगों ने मवेशी की कटी हुई गर्दन सहित अन्य अवशेष वेखे। जिसकी सूचना हिंदू संगठनों को मिलते ही मौके पर पहुंचे और नारेबाजी की गई। टीआइ महेंद्र सिंह ठाकुर घटना की सूचना के बाद वलबल के साथ मौके पर पहुंचे। जहां हिंदू संगठनों ने उनकी मौजूदगी में अवशेषों की अर्थी निकाली। (mp news)