भोपाल

भोपाल स्लॉटर हाउस कांड: सांसद बोले- ‘मुझ पर प्रेशर था’, निगम-पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

MP News: भोपाल के स्लॉटर हाउस से जुड़ा गोकशी मामला अब सियासी तूफान बन चुका है। सांसद के दावों ने निगम और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

भोपाल

image

Akash Dewani

Jan 18, 2026

Bhopal Slaughterhouse Case Cow Slaughter MP Alok Sharma claims creates havoc mp news

MP Alok Sharma claims in Bhopal Slaughterhouse Case creates havoc (फोटो- अलोक शर्मा सोशल मीडिया)

Bhopal Slaughterhouse Case:भोपाल के स्लॉटर हाउस में गोकशी कांड (Cow Slaughter) सामने आने के बाद सांसद आलोक शर्मा (MP Alok Sharma) का बड़ा बयान आया है। जिन्होंने दावा किया कि जब वह महापौर थे तब स्लॉटर हाउस चालू करने के लिए उनपर भारी दबाव था। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियों को काम दिलाने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा था, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। लेकिन वह किसी के प्रेशर में नहीं आए और अपने कार्यकाल में इसे मंजूर नहीं किया। (mp news)

सांसद शर्मा के बयान से मचा हड़कंप, जागा नगर निगम

सांसद ने खुलासा किया है कि कई उद्योग समूह स्लॉटर हाउस की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे।मौजूदा एमआइसी में यह किन परिस्थितियों में चालू हुआ है और किन लोगों ने इसकी अनुमति किस नियम से दी है, सरकार इसकी जांच करवा रही है। उन्होंने कहा मामले में किसी की भी बख्शा नहीं जाएगा। सांसद के बयान के बाद निगम बचाव की मुद्रा में आ गया है। ये बयान जारी होने के 24 घंटे के भीतर ही नगर निगम ने असलम कुरैशी की कंपनी लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। एफआइआर दर्ज होने के दस दिन बाद निगम ने कंपनी से सवाल किया है कि स्लॉटर हाउस से निकले कंटेनर में गोमांस कहां से आया।

मवेशी के अवशेष मिलने पर हंगामा

नारियलखेड़ा में शनिवार को मवेशी के अवशेष मिलने के बाद हंगामा हो गया। भाजपा पार्षद देवेंद्र भार्गव एवं हिंदुवादी संगठनों ने तत्काल आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस के आला अधिकारियों सहित भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंचा। हिंदू संगठनों ने गोलघर नारियलखेड़ा से लेकर थाने तक अवशेषों की अर्थी निकाली। वो घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा। वार्ड 12 के अधीन आने वाले नारियलखेड़ा गोलघर मैदान में शनिवार की दोपहर को लोगों ने मवेशी की कटी हुई गर्दन सहित अन्य अवशेष वेखे। जिसकी सूचना हिंदू संगठनों को मिलते ही मौके पर पहुंचे और नारेबाजी की गई। टीआइ महेंद्र सिंह ठाकुर घटना की सूचना के बाद वलबल के साथ मौके पर पहुंचे। जहां हिंदू संगठनों ने उनकी मौजूदगी में अवशेषों की अर्थी निकाली। (mp news)

Updated on:

18 Jan 2026 02:50 am

Published on:

18 Jan 2026 02:49 am

