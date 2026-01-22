‘भोजशाला’ पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नमाज या वसंतोत्सव?

फाइल फोटो पत्रिका
नौ साल बाद 23 जनवरी को वसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ रही है। केंद्रीय पुरातत्व विभाग (ASI) के अधीन भोजशाला में वाग्देवी की आराधना और जुमे की नमाज एक साथ होने हैं। लेकिन इससे पहले ही यहां हालात एक बार फिर संवेदनशील हो गए। उत्सव समिति ने जहां वसंत पंचमी पर पूरे दिन अखंड पूजा का आह्वान करने का संकल्प लिया था। वहीं मुस्लिम समाज ने सांकेतिक नमाज अदा करने की बात कही। मामले को तूल पकड़ता देख प्रशासन अलर्ट मोड में आया और धार का भोजशाला को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
बता दें कि दिनभर पूजा की अनुमति के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका था। वहीं मुस्लिम समाज भी शीर्ष कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट में आज गुरुवार को मामले में सुनवाई की गई। दोनों पक्षों और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया।
वसंत पंचमी उत्सव और जुमा की नमाज पर ये विवाद आज का नहीं बरसों पुराना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआई के आदेश को ही यथावत रखा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कल हिंदू वसंतपूजा कर सकेंगे। लेकिन 1-3 बजे तक नमाज पढ़ने का समय रहेगा।
बता दें कि 8 अप्रैल 2003 के एएसआई के आदेश के मुताबिक हिंदुओं को पूजा करने और जुमे को 1-3 बजे तक नमाज अदा करने का उल्लेख किया गया है। इसी आदेश में वसंत पंचमी पर हिंदू समाज पहले से ही पूजा करता आ रहा है, इसलिए कहा गया कि हिंदू समाज पूजा करेगा। लेकिन इसमें ये उल्लेख नहीं था कि अगर जुमा और वसंत पंचमी एक साथ आ रहा है तो क्या स्थिति रहेगा? 1998, 2003, 2006, 2013, 2016 ये साल ऐसे थे जब वसंत पंचमी और जुमा एक साथ पड़ा। ये विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जिसे कोर्ट ने यथावत रखते हुए आज बड़ा फैसला सुना दिया है।
