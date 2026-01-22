‘भोजशाला’ पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नमाज या वसंतोत्सव?

बता दें कि 8 अप्रैल 2003 के एएसआई के आदेश के मुताबिक हिंदुओं को पूजा करने और जुमे को 1-3 बजे तक नमाज अदा करने का उल्लेख किया गया है। इसी आदेश में वसंत पंचमी पर हिंदू समाज पहले से ही पूजा करता आ रहा है, इसलिए कहा गया कि हिंदू समाज पूजा करेगा। लेकिन इसमें ये उल्लेख नहीं था कि अगर जुमा और वसंत पंचमी एक साथ आ रहा है तो क्या स्थिति रहेगा? 1998, 2003, 2006, 2013, 2016 ये साल ऐसे थे जब वसंत पंचमी और जुमा एक साथ पड़ा। ये विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जिसे कोर्ट ने यथावत रखते हुए आज बड़ा फैसला सुना दिया है।