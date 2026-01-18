18 जनवरी 2026,

नर्मदापुरम

एमपी के इस शहर में टी शर्ट- जींस का ऐसा ऑफर कि खरीदने टूट पड़े लोग, बंद करना पड़ा शोरूम

NARMADAPURAM SHOWROOM - महज 1 हजार रुपए में 14 टी-शर्ट और 1 हजार रुपए में ही 10 जींस, शोरूम पर लगी जबर्दस्त भीड़

नर्मदापुरम

deepak deewan

Jan 18, 2026

T-shirt-jeans showroom had to be closed in NARMADAPURAM

T-shirt-jeans showroom had to be closed in NARMADAPURAM

NARMADAPURAM SHOWROOM - एमपी के एक शहर में टी-शर्ट- जींस की खरीदी में बेहद आकर्षक ऑफर दिया गया। लोग खरीदी करने टूट पड़े। शो रूप में ऐसी भीड़ लगी कि पुलिस को बुलाना पड़ा। बेकाबू खरीदारों को नियंत्रित करने के लिए शोरूम को बंद करना पड़ा। प्रदेश के नर्मदापुरम में यह घटना घटी। एक व्यवसायी ने बेहद सस्ते कपड़े बेचने का विज्ञापन कर दिया जिसपर उसकी दुकान में सैकड़ों लोग पहुंच गए। कपड़ों के इस शोरूम की ग्रैंड ओपनिंग पर महज 1 हजार रुपए में 14 टी-शर्ट और 1 हजार रुपए में ही 10 जींस दिए जा रहे थे। शोरूम के अंदर और बाहर खरीदारों की जबर्दस्त भीड़ लग गई। करीब 4 घंटे तक पुलिस लोगों को हटाने में लगी रही। जब हालात बेकाबू होने लगे तो पुलिस ने शोरूम को ही बंद करा दिया।

मालिक के पास कोई लिखित अनुमति नहीं मिली

पुलिस अधिकारियों के अनुसार शोरूम की ओपनिंग पर बेहद सस्ती जींस और टी शर्ट का ऑफर दिया गया था। ऐसे में जबर्दस्त भीड़ लग गई। नायब तहसीलदार ओंकार ने बताया कि मालिक के पास कोई लिखित अनुमति नहीं मिली जिसके बाद शोरूम को बंद करा दिया गया है।

शो रूम के मालिक ने नायब तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों से कहा कि उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति ली है। हालांकि वे लिखित अनुमति नहीं दिखा सके जिसके बाद शोरूम को बंद कर दिया गया।

संचालक को सख्त हिदायत दी

शोरूम की ओपनिंग यानि पहले दिन 1 हजार रुपए में 14 टी शर्ट दी जा रहीं थीं। 1 हजार रुपए में 10 जींस भी मिल रहीं थीें। हालांकि यह ऑफर देना संचालक को भारी पड़ गया। प्रशासन ने संचालक को सख्त हिदायत दी और शोरूम बंद करा दिया।

18 Jan 2026 09:04 pm

