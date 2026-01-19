गर्लफ्रेंड ने मिलने छत पर बुलाया, पीछे से आ गए लड़की के पिता, अस्पताल में प्रेमी बोला- मुझे छत से फैंक दिया

पुलिस को दिए बयान में युवक ने बताया कि, वो दो मंजिला इमारत से गिरा नहीं है, बल्कि फैंका गया है। दरअसल, शहर के मालवीयगंज बूढ़ी माता मंदिर के पास रहने वाला युवक हर्ष चौरे को उसकी प्रेमिका ने ऑडिटोरियम की छत पर मिलने बुलाया था। जैसे ही वो प्रेमिका से मिलने पहुंचा, लड़की के पिता और अन्य संबंधी पीछे से आ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विवाद करते हुए उसे छत से फैंका है। फिलहाल, घायल युवक की शिकायत के आदार पर पुलिस ने युवती के पिता समेत अन्य लोगों पर मामला दर्ज करते हुए मामले को जांच में लिया है।