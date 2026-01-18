18 जनवरी 2026,

इंदौर

SIR : इंदौर में 5.79 लाख मतदाताओं को जारी होगा नोटिस, निर्वाचन आयोग को है ये संदेह

SIR : निर्वाचन आयोग ने 5.79 लाख मतदाताओं को लेकर तार्किक त्रुटि निकाली है। अब इन मतदाताओं को भी नोटिस जारी कर तार्किक त्रुटियों में सुधार संबंधी प्रमाण मांगे जाएंगे।

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 18, 2026

SIR

इंदौर में 5.79 लाख मतदाताओं को जारी होगा नोटिस (Photo Source- Patrika)

SIR :मध्य प्रदेश में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दावे-आपत्तियों की सुनवाई का दौर जारी है। बात करें सूबे के आर्थिक नगर इंदौर की तो यहां निर्वाचन आयोग ने 5.79 लाख मतदाताओं को लेकर तार्किक त्रुटि निकाली है। अब इन मतदाताओं को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। ऐसे में इन मतदाताओं कों मतदाता होने की प्रमाणिकता पेश करनी होगी।

बता दें कि, ये वो मतदाता हैं, जिनके रिकॉर्ड साल 2003 की मतदाता सूची से मैप तो हो गए हैं, लेकिन विवरणों में विसंगतियों के कारण ये संदेह के घेरे में हैं। अब इन विसंगतियों का समाधान किया जाना है। दरअसल, निर्वाचन आयोग के साफ्टवेयर द्वारा मतदाताओं के रिकॉर्ड मिलान के दौरान पांच प्रकार की तार्किक त्रुटियां चिन्हित की गई थीं। इसमें वे मतदाता अधिक हैं, जिनके नाम और माता-पिता के नाम 2003 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा रहे हैं।

संदेह के घेरे में आए ये मतदाता

इसके अलावा शब्दों की गलती, नाम अधूरा होना, उपनाम और जन्मतिथि की त्रुटियां भी इनमें शामिल हैं। ऐसे में आयोग ने इन मतदाताओं को संदेह के घेरे में रखा है। पहले इन मतदाताओं को नोटिस जारी नहीं करने की बात आयोग द्वारा की जा रही थी। बीएलओं द्वारा ही सुधार करने को निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब आयोग ने नोटिस जारी कर सुधार करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, ये प्रक्रिया किस तरह पूरी की जाएगी, इसे लेकर जल्द ही आयोग की ओर से दिशा निर्देश दिए जाएंगे।

24.20 लाख मतदाताओं ने भरे फार्म

इंदौर जिले की मतदाता सूची में शामिल 28.67 लाख मतदाताओं के फार्म भरने का कार्य 11 दिसंबर तक पूरा कर लिया गया है। इस दौरान 24 लाख 20 हजार 171 मतदाताओं के फार्म भरकर आए, इसलिए इनकों प्रारूम मतदाता सूची में शामिल किया गया है। इसमें 01 लाख 33 हजार 696 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई थी और अब इनसे दस्तावेज लिए जा रहे हैं।

18 Jan 2026 08:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / SIR : इंदौर में 5.79 लाख मतदाताओं को जारी होगा नोटिस, निर्वाचन आयोग को है ये संदेह

