SIR : इंदौर में 5.79 लाख मतदाताओं को जारी होगा नोटिस, निर्वाचन आयोग को है ये संदेह

इसके अलावा शब्दों की गलती, नाम अधूरा होना, उपनाम और जन्मतिथि की त्रुटियां भी इनमें शामिल हैं। ऐसे में आयोग ने इन मतदाताओं को संदेह के घेरे में रखा है। पहले इन मतदाताओं को नोटिस जारी नहीं करने की बात आयोग द्वारा की जा रही थी। बीएलओं द्वारा ही सुधार करने को निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब आयोग ने नोटिस जारी कर सुधार करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, ये प्रक्रिया किस तरह पूरी की जाएगी, इसे लेकर जल्द ही आयोग की ओर से दिशा निर्देश दिए जाएंगे।