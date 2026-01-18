एमपी में फिर कड़ाके की ठंड, इन जिलों में छाएगा घना कोहरा, शीतलहर का भी अलर्ट

एमपी में फिर कड़ाके की ठंड (Photo Source- Patrika)
MP Weather Update : मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाकों में जहां अभी कड़ाके की ठंड से राहत मिली थी कि, अब एक बार फिर कंपकंपाने वाली ठंड का दौर लौट रहा है। हालांकि, सर्द हवाओं के चलते अभी भी प्रदेश के अधिकतर शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज हो रहा है। शनिवार रात को प्रदेश में सबसे कम 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान उमरिया में दर्ज हुआ। जबकि, शहडोल और कटनी में शीतलहर का असर देखने को मिला। भोपाल और ग्वालियर के खुले इलाकों में कोहरा छाया रहा। वहीं, दिन का सबसे अधिक 30.4 डिग्री सेल्सियस तापमान उज्जैन में दर्ज हुआ।
मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी रविवार और सोमवार को प्रदेश के रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। वहीं, ग्वालियर, चंबल एवं सागर संभाग के जिलों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग की मानें तो आज पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं शीतलहर का प्रभाव देखने को मिलेगा। जबकि उत्तरी मध्य प्रदेश के जिलों में कोहरे का असर देखा जा सकता है। प्रदेश के शेष क्षेत्र में मौसम के मिजाज में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। सोमवार से प्रदेश में कहीं-कहीं बादल छा सकते हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक, मौजूदा समय में एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। दक्षिणी पाकिस्तान और उससे लगे दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान पर भी हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। उत्तर-पूर्व भारत पर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 269 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। इसके अतिरिक्त 19 और 21 जनवरी को दो नए पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकते हैं।
