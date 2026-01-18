एमपी में फिर कड़ाके की ठंड, इन जिलों में छाएगा घना कोहरा, शीतलहर का भी अलर्ट

MP Weather Update : मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाकों में जहां अभी कड़ाके की ठंड से राहत मिली थी कि, अब एक बार फिर कंपकंपाने वाली ठंड का दौर लौट रहा है। हालांकि, सर्द हवाओं के चलते अभी भी प्रदेश के अधिकतर शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज हो रहा है। शनिवार रात को प्रदेश में सबसे कम 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान उमरिया में दर्ज हुआ। जबकि, शहडोल और कटनी में शीतलहर का असर देखने को मिला। भोपाल और ग्वालियर के खुले इलाकों में कोहरा छाया रहा। वहीं, दिन का सबसे अधिक 30.4 डिग्री सेल्सियस तापमान उज्जैन में दर्ज हुआ।