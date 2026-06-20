MP के बीजेपी नेताओं ने खरीदी 3 लाख एकड़ जमीन, जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति से की जांच की मांग

Jitu Patwari- मध्यप्रदेश में आदिवासियों की आबादी सबसे ज्यादा है। यहां डेढ़ करोड़ से अधिक आदिवासी रहते हैं। राज्य सरकार ने इन्हें अनेक विशेषाधिकार दे रखे हैं। इनमें सबसे प्रमुख है- आदिवासियों की जमीन बेची नहीं जा सकती, इसे कोई अन्य खरीद नहीं सकता। हालांकि इस नियम का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जाता रहा है। यहां तक कि प्रदेश के अनेक कलेक्टर भी आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति देने पर आरोपों के घेरे में हैं। अब प्रदेश कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी नेताओं और उनके समर्थक उद्योगपतियों पर आदिवासियों की कई लाख एकड़ जमीन खरीदने का आरोप लगाया। उन्होंने पूरे मामले की राष्ट्रपति से जांच की मांग भी की है।