ट्रैफिक की टेंशन खत्म, एमपी सरकार बिछा रही सिग्नल फ्री सड़कों का जाल, जानें मिनटों के सफर के नये रूट्स

Indore Ujjain bhopal high speed corridor: मालवा समेत पूरे मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों, छात्रों और आम यात्रियों का सफर अब बेहद आसान और सुपरफास्ट होने जा रहा है। सरकार इंदौर भोपाल एक्सप्रेस वे और इंदौर उज्जैन के बीच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाकर दूरियां मिटाने की तैयारी कर चुकी है। इंदौर-उज्जैन-भोपाल को हाई स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए '60 मिनट एक्सेस' का एक नया विजन तैयार किया गया है। इसके तहत अब 16 हजार वर्ग किलोमीटर के मेट्रोपॉलिनटन रीजन में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा कि कोई भी नागरिक केवल 60 मिनट यानी एक घंटे में प्रदेश के मुख्य आर्थिक केंद्रों पर पहुंच सकेगा।