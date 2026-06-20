15 करोड़ में बचेगी 6 माह की काशी की जिंदगी, गोद में पड़ी मुस्कुराती रहती है मासूम

स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) टाइप-1 जैसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रही इंदौर की कनिका शर्मा के इलाज की उम्मीद मजबूत हुई है, जबकि भोपाल की छह माह की काशी अब भी मदद का इंतजार कर रही है। एक ही बीमारी, एक जैसी उम्र और जिंदगी बचाने की एक जैसी जंग। फिर भी दोनों बच्चियों की कहानी अलग-अलग दिशा में बढ़ रही है। कनिका के लिए समाज और संस्थाओं ने मिलकर 8.23 करोड़ रुपए से अधिक जुटा लिए हैं, लेकिन काशी के उपचार के लिए अब तक एक करोड़ रुपए भी एकत्र नहीं हो सके हैं। उसकी जिंदगी बचाने के लिए मां पिता कड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। काशी के पिता डॉ. रोहित दुबेपुरिया और मां प्रकृति सिसोदिया को बेटी के इलाज के लिए समाज की आर्थिक सहायता की दरकार है। उनका कहना है कि समाज मदद कर दे तो उनकी बेटी की जिंदगी भी बचाई जा सकती है। इधर अपनी दुर्लभ बीमारी से अनभिज्ञ मासूम काशी उनकी गोद में पड़ी मुस्कुराती रहती है।