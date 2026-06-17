मंत्री गोविंद सिंह को साफ मना, सीएम मोहन यादव ने मंत्री इंदर सिंह की मानी बात

CM Mohan Yadav - मध्यप्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादलों की रेल अब थम गई है। अंतिम दिन मंगलवार देर रात तक हजारों सरकारी सेवकों को इधर से उधर कर दिया गया। इससे पहले भोपाल में दिन में हुई कैबिनेट बैठक में दो मंत्रियों द्वारा तबादलों की तारीख बढ़ाने का मुद्दा उठाया गया। इसपर सीएम मोहन यादव CM Mohan Yadav ने जहां एक मंत्री को साफ मना कर दिया वहीं दूसरे मंत्री की बात वे नहीं टाल सके। कैबिनेट बैठक में तबादलों की तारीख बढ़ाने के मुद्दे पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने तर्क कि इसके लिए समय कम पड़ गया है। इसलिए तारीख बढ़ाई जाए। इस पर मुख्यमंत्री स्पष्ट इंकार करते हुए बोले- पहले से 15 जून की तारीख तय थी, इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। बाद में जब मंत्री इंदरसिंह परमार ने भी समय बढ़ाने का आग्रह किया तो सीएम ने मोहलत दे दी।