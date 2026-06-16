“सट्टा चलाया, पीता हूं शराब, सब करा मैंने…” बीजेपी नेता के भतीजे के इंदौर में खुल्लमखुल्ला बोल

Indore BJP- "बीजेपी सरकार में मैंने सट्टा चलाया, रोज रात को शराब पीता हूं, सब करा मैंने… किसी के बाप के पैसों की नहीं पीता" बीजेपी नेता के भतीजे ने इंदौर में खुल्लमखुल्ला ये बातें कहीं। इंदौर Indore भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन के भतीजे चेतन शर्मा ने बाकायदा वीडियो बनाकर विवादित बोल बोले। उसने खुद को कांग्रेस का सिपाही बताते हुए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के लिए बहुत अमर्यादित भाषा का उपयोग किया। चेतन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर सोमवार को वायरल हो गया जिसके बाद भाजपा-कांग्रेस में हड़कंप मच गया। विवाद बढ़ता देख उसने बाद में एक और वीडियो जारी कर माफी भी मांगी।