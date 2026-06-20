एक कार्ड खोलता है गंभीर बीमारी का राज, क्या है सिकल सेल और क्यों आदिवासियों को बनाती शिकार

बता दें कि सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी को देशभर से खत्म करने के लिए देशभर में 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने सिकल सेल उन्मूलन अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से की थी। इसे केंद्र की भाजपा सरकार अमृत काल का मिशन मानती है। इस अभियान के तहत लक्ष्य रखा गया कि 2047 तक देश सिकल सेल मुक्त देश बन जाएगा। इस अभियान के तहत तीन साल में 17 राज्यों के 278 जिलों में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हुए जागरूकता के स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिसकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रशंसा की है। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकारें अपने ऐसे गंभीर प्रयास नियमित रूप से करेंगी, तो 2047 तक भारत सिकल सेल के खिलाफ जंग जरूर जीत जाएगा।