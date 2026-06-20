Officers Transfer News: राजस्थान में तबादलों की बड़ी शुरुआत, 178 RAS अधिकारियों के हुए ट्रांसफर

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Transfer News: राज्य सरकार ने तबादला सीजन शुरु होने के पहले दिन शुक्रवार देर रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 178 अधिकारियों को बदल दिया। कई वरिष्ठ आरएएस अधिकारियों को बदला गया है। वहीं कई उपखंड अधिकारी भी बदले गए हैं। लंबे समय से इस तबादला लिस्ट का इंतजार था। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार मुख्य सचिव कार्यालय में संयुक्त सचिव मुकेश कुमार शर्मा को सूचना आयोग में सचिव और उनके स्थान पर सीमा कुमार को मुख्य सचिव कार्यालय में लगाया है।
गौरव चतुर्वेदी को राजस्थान बीज निगम में प्रबंध निदेशक लगाया है, जबकि पिंकी मीणा का पदस्थापन कर दिया है। विभु कौशिक को स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह एवं मुकेश कुमार कलाल को पंचायत राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी का विशिष्ट सचिव लगाया हैं, वहीं चम्पालाल को जयपुर में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी-प्रथम एवं घनश्याम शर्मा को जिला आबकारी अधिकारी लगाया है। राजपाल सिंह को उदयपुर विकास प्राधिकरण में सचिव, श्याेराम को अंबेडकर पीठ में सचिव, प्रवीण कुमार लेखरा को राजस्थान सिविल सेवा अपील न्यायाधिकरण में रजिस्ट्रार लगाया है।
|अधिकारी का नाम
|नया पद/तैनाती
|मुकेश कुमार शर्मा
|सचिव, राज्य सूचना आयोग
|गौरव चतुर्वेदी
|प्रबंध निदेशक, बीज निगम
|प्रवीण कुमार लेखरा
|रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर
|अनुराग भार्गव
|रजिस्ट्रार, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
|अरविंद सरस्वत
|संयुक्त सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर
|सीमा कुमार
|संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय
|विभु कौशिक
|विशिष्ट सहायक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री
|मुरलीधर प्रतिहार
|रजिस्ट्रार, कोटा विश्वविद्यालय
|हेमंत स्वरूप माथुर
|अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, पीजीएस
|राजपाल सिंह
|सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण
|ओमप्रकाश बिश्नोई
|भू-प्रबंधन अधिकारी, जोधपुर
|प्रवीण कुमार
|अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि
|विनीता सिंह
|सीईओ, आरजीएवीपी, जयपुर
|कैलाश चंद शर्मा
|अतिरिक्त रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, अजमेर
|रामरतन सौंकरिया
|एडीएम, नागौर
|राकेश कुमार
|भू-प्रबंधन अधिकारी, सीकर
|अरविंद कुमार जाखड़
|उप सचिव, न्याय विभाग
|उम्मेदीलाला मीणा
|एडीएम, हनुमानगढ़
|चंद्रभान सिंह भाटी
|रजिस्ट्रार, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
|रामकिशोर मीणा
|एडीएम द्वितीय, जोधपुर
|हरितिमा
|एडीएम, भीलवाड़ा
|बलवंत सिंह लिग्री
|कार्यकारी निदेशक, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड
|रतन कुमार
|एडीएम, डीडवाना
|हेमेंद्र नागर
|सचिव, बीकानेर विकास प्राधिकरण
|हरफूल पंकज
|उप सचिव, कार्मिक विभाग
|राजू लाल गुर्जर
|रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
|मुकेश कुमार कलाल
|विशिष्ट सहायक, पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी
|दारा सिंह मीणा
|उपायुक्त, जेडीए जयपुर
|नंदकिशोर राजोरा
|सीईओ, जिला परिषद भीलवाड़ा
|चंदन दुबे
|उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय
|रामावतार कुमावत
|उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
|मोहनलाल खटनाबलिया
|उप रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल अजमेर
|अनिल कुमार-द्वितीय
|अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
|राजेंद्र सिंह चांदावत
|एडीएम, जालौर
|गोविंद सिंह
|एसडीओ, घाटोल
|कुलराज मीना
|जीएम, आरएसएलडीसी
|राकेश कुमार मीणा-द्वितीय
|सीईओ, जिला परिषद टोंक
|पर्वत सिंह चुंडावत
|एडीएम, बांसवाड़ा
|रवि वर्मा
|अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीलिंग न्यायालय कोटा
|हेमराज परिड़वाल
|रजिस्ट्रार, मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर
|दीपाली भगोतिया
|उप सचिव, कार्मिक विभाग जयपुर
|घनश्याम शर्मा
|जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर
|राजेश मेवाड़ा
|अतिरिक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार विभाग
|महेंद्र सिंह यादव
|उप सचिव, विभागीय जांच विभाग
|राजेंद्र सिंह शेखावत
|उपायुक्त, जेडीए जयपुर
|महावीर सिंह
|एडीएम, करौली
|रीना
|एडीएम सिटी, बीकानेर
|रविंद्र कुमार
|एडीएम, बाड़मेर
|पुष्पा हरवानी
|एडीएम, झालावाड़
|चंपालाल
|क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO), जयपुर प्रथम
|प्रकाश चंद्र रेगर
|एडीएम, डूंगरपुर
|दुर्गा शंकर मीणा
|सीईओ, जिला परिषद सिरोही
|राकेश कुमार मीणा
|एडीएम, सीकर
|छोटू लाल शर्मा
|उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बारां
|संजू पारीक
|सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग
|जय सिंह
|एसडीओ, सूरजगढ़
|राम सिंह राजावत
|अतिरिक्त रजिस्ट्रार, रेरा जयपुर
|लक्ष्मीकांत कटारा
|जीएम, राजकॉम्प
|रमेश देव
|जिला रसद अधिकारी, बीकानेर
|विश्वामित्र मीना
|एसडीओ, मंडावा
|प्रियंका तलानिया
|एडीएम, फलोदी
|केशव कुमार मीणा
|एसडीओ, बायतु
|प्रमोद सीरवी
|एसडीओ, भीलवाड़ा
|रामकुमार वर्मा
|एसडीओ, बौंली
|महिपाल सिंह
|उप सचिव, राज्य महिला आयोग
|संजय गोयल
|एसडीओ, जोधपुर उत्तर
|दीपांशु सांगवान
|उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सवाई माधोपुर
|अंशुल सिंह
|एसडीओ, टोडारायसिंह
|बिंदु बाला राजावत
|एसडीओ, सराड़ा
|बाबूलाल जाट
|एसडीओ, मकराना
|बद्री नारायण
|एसडीओ, धोरीमन्ना
|शिप्रा शर्मा
|संयुक्त निदेशक, एचसीएम रीपा
|सुभाष यादव
|एसडीओ, रामगढ़ (अलवर)
|हरविंदर ढिल्लन सिंह
|एडीएम, बूंदी
|अभिलाषा
|एसडीओ, भींडर
|मूलचंद लुनिया
|एसडीओ, डेगाना
|राजीव शर्मा
|एडीएम, भरतपुर
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