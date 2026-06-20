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जयपुर

Officers Transfer News: राजस्थान में तबादलों की बड़ी शुरुआत, 178 RAS अधिकारियों के हुए ट्रांसफर

Rajasthan RAS Transfer News: राजस्थान सरकार ने तबादला सीजन की शुरुआत करते हुए 178 RAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। कई वरिष्ठ अधिकारियों और उपखंड अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मुख्य सचिव कार्यालय समेत विभिन्न विभागों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। लंबे समय से इस ट्रांसफर लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था।

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जयपुर

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Anurag Animesh

Jun 20, 2026

Officers Transfer News in rajasthan

AI Image-(ChatGpt)

Transfer News: राज्य सरकार ने तबादला सीजन शुरु होने के पहले दिन शुक्रवार देर रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 178 अधिकारियों को बदल दिया। कई वरिष्ठ आरएएस अधिकारियों को बदला गया है। वहीं कई उपखंड अधिकारी भी बदले गए हैं। लंबे समय से इस तबादला लिस्ट का इंतजार था। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार मुख्य सचिव कार्यालय में संयुक्त सचिव मुकेश कुमार शर्मा को सूचना आयोग में सचिव और उनके स्थान पर सीमा कुमार को मुख्य सचिव कार्यालय में लगाया है।

जानें डिटेल्स


गौरव चतुर्वेदी को राजस्थान बीज निगम में प्रबंध निदेशक लगाया है, जबकि पिंकी मीणा का पदस्थापन कर दिया है। विभु कौशिक को स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह एवं मुकेश कुमार कलाल को पंचायत राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी का विशिष्ट सचिव लगाया हैं, वहीं चम्पालाल को जयपुर में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी-प्रथम एवं घनश्याम शर्मा को जिला आबकारी अधिकारी लगाया है। राजपाल सिंह को उदयपुर विकास प्राधिकरण में सचिव, श्याेराम को अंबेडकर पीठ में सचिव, प्रवीण कुमार लेखरा को राजस्थान सिविल सेवा अपील न्यायाधिकरण में रजिस्ट्रार लगाया है।

देखें पूरी लिस्ट

अधिकारी का नामनया पद/तैनाती
मुकेश कुमार शर्मासचिव, राज्य सूचना आयोग
गौरव चतुर्वेदीप्रबंध निदेशक, बीज निगम
प्रवीण कुमार लेखरारजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर
अनुराग भार्गवरजिस्ट्रार, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
अरविंद सरस्वतसंयुक्त सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर
सीमा कुमारसंयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय
विभु कौशिकविशिष्ट सहायक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री
मुरलीधर प्रतिहाररजिस्ट्रार, कोटा विश्वविद्यालय
हेमंत स्वरूप माथुरअतिरिक्त आयुक्त प्रथम, पीजीएस
राजपाल सिंहसचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण
ओमप्रकाश बिश्नोईभू-प्रबंधन अधिकारी, जोधपुर
प्रवीण कुमारअतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि
विनीता सिंहसीईओ, आरजीएवीपी, जयपुर
कैलाश चंद शर्माअतिरिक्त रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, अजमेर
रामरतन सौंकरियाएडीएम, नागौर
राकेश कुमारभू-प्रबंधन अधिकारी, सीकर
अरविंद कुमार जाखड़उप सचिव, न्याय विभाग
उम्मेदीलाला मीणाएडीएम, हनुमानगढ़
चंद्रभान सिंह भाटीरजिस्ट्रार, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
रामकिशोर मीणाएडीएम द्वितीय, जोधपुर
हरितिमाएडीएम, भीलवाड़ा
बलवंत सिंह लिग्रीकार्यकारी निदेशक, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड
रतन कुमारएडीएम, डीडवाना
हेमेंद्र नागरसचिव, बीकानेर विकास प्राधिकरण
हरफूल पंकजउप सचिव, कार्मिक विभाग
राजू लाल गुर्जररजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
मुकेश कुमार कलालविशिष्ट सहायक, पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी
दारा सिंह मीणाउपायुक्त, जेडीए जयपुर
नंदकिशोर राजोरासीईओ, जिला परिषद भीलवाड़ा
चंदन दुबेउप सचिव, राज्यपाल सचिवालय
रामावतार कुमावतउप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
मोहनलाल खटनाबलियाउप रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल अजमेर
अनिल कुमार-द्वितीयअतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजेंद्र सिंह चांदावतएडीएम, जालौर
गोविंद सिंहएसडीओ, घाटोल
कुलराज मीनाजीएम, आरएसएलडीसी
राकेश कुमार मीणा-द्वितीयसीईओ, जिला परिषद टोंक
पर्वत सिंह चुंडावतएडीएम, बांसवाड़ा
रवि वर्माअतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीलिंग न्यायालय कोटा
हेमराज परिड़वालरजिस्ट्रार, मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर
दीपाली भगोतियाउप सचिव, कार्मिक विभाग जयपुर
घनश्याम शर्माजिला आबकारी अधिकारी, जयपुर
राजेश मेवाड़ाअतिरिक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार विभाग
महेंद्र सिंह यादवउप सचिव, विभागीय जांच विभाग
राजेंद्र सिंह शेखावतउपायुक्त, जेडीए जयपुर
महावीर सिंहएडीएम, करौली
रीनाएडीएम सिटी, बीकानेर
रविंद्र कुमारएडीएम, बाड़मेर
पुष्पा हरवानीएडीएम, झालावाड़
चंपालालक्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO), जयपुर प्रथम
प्रकाश चंद्र रेगरएडीएम, डूंगरपुर
दुर्गा शंकर मीणासीईओ, जिला परिषद सिरोही
राकेश कुमार मीणाएडीएम, सीकर
छोटू लाल शर्माउपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बारां
संजू पारीकसदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग
जय सिंहएसडीओ, सूरजगढ़
राम सिंह राजावतअतिरिक्त रजिस्ट्रार, रेरा जयपुर
लक्ष्मीकांत कटाराजीएम, राजकॉम्प
रमेश देवजिला रसद अधिकारी, बीकानेर
विश्वामित्र मीनाएसडीओ, मंडावा
प्रियंका तलानियाएडीएम, फलोदी
केशव कुमार मीणाएसडीओ, बायतु
प्रमोद सीरवीएसडीओ, भीलवाड़ा
रामकुमार वर्माएसडीओ, बौंली
महिपाल सिंहउप सचिव, राज्य महिला आयोग
संजय गोयलएसडीओ, जोधपुर उत्तर
दीपांशु सांगवानउपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सवाई माधोपुर
अंशुल सिंहएसडीओ, टोडारायसिंह
बिंदु बाला राजावतएसडीओ, सराड़ा
बाबूलाल जाटएसडीओ, मकराना
बद्री नारायणएसडीओ, धोरीमन्ना
शिप्रा शर्मासंयुक्त निदेशक, एचसीएम रीपा
सुभाष यादवएसडीओ, रामगढ़ (अलवर)
हरविंदर ढिल्लन सिंहएडीएम, बूंदी
अभिलाषाएसडीओ, भींडर
मूलचंद लुनियाएसडीओ, डेगाना
राजीव शर्माएडीएम, भरतपुर

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Updated on:

20 Jun 2026 01:43 am

Published on:

20 Jun 2026 01:35 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Officers Transfer News: राजस्थान में तबादलों की बड़ी शुरुआत, 178 RAS अधिकारियों के हुए ट्रांसफर

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