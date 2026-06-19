Jaipur Electric Bus: जयपुर को मिलेगी ग्रीन रफ्तार की सौगात, शनिवार से दौड़ेंगी 30 ई-बसें, इन रूटों पर चलेंगी

इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल 26 फरवरी से शुरू किया गया था। ताकि उनकी तकनीकी और संचालन से जुड़ी सभी चीजों को परखा जा सके। ट्रायल रन की शुरुआत मानसरोवर के अग्रवाल फार्म और एसएफएस चौराहे से अजमेरी गेट जैसे प्रमुख मार्गों पर की गई। इस दौरान इंजीनियर बसों के बैटरी बैकअप, चार्जिंग स्पीड और शहर के भारी ट्रैफिक में उनके प्रदर्शन का बारीकी से निरीक्षण किया। बता दें कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत प्रदेश के 8 शहरों में कुल 1150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना हैं। योजना के तहत जयपुर को 450 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई। इसके अलावा जोधपुर और बीकानेर को 125-125 बसें मिलेंगी। अजमेर, अलवर और कोटा में 100-100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, जबकि उदयपुर, सीकर और भीलवाड़ा को 50-50 बसें आवंटित की गई हैं।