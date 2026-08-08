राजस्थान में अब ‘फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती’ रद्द, विवादों के बाद RPSC ने लिया फैसला, जानिए क्या है असली वजह?

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट के 20 पदों के लिए जारी की गई भर्ती प्रक्रिया को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया है। भर्ती विज्ञापन में मांगी गई शैक्षणिक योग्यता में 'डिप्लोमा' शर्त को लेकर उठे गंभीर सवालों और भारी विरोध के बाद आयोग को अपना यह विज्ञापन वापस लेना पड़ा है। आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया फिलहाल प्रक्रियाधीन है, जिसके कारण इस भर्ती विज्ञापन को प्रत्याहारित किया गया है।