राजस्थान पुलिस में अब ‘यंग प्रोफेशनल्स’ की भर्ती- लास्ट डेट का काउंटडाउन, क्या आपमें है योग्यता?

राजस्थान पुलिस को हाई-टेक, डेटा-आधारित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से महानिदेशक पुलिस (DGP) राजीव कुमार शर्मा की विशेष पहल पर 'यंग प्रोफेशनल्स' की भर्ती प्रक्रिया जारी है। पुलिस मुख्यालय द्वारा योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को इस अभियान से जोड़ने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) बिपिन कुमार पांडे द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, अब इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 12 अगस्त 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। यह भर्ती पूरी तरह से संविदा (Contractual Basis) आधार पर की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य पुलिसिंग व्यवस्था में आधुनिक तकनीक और नए विचारों को शामिल करना है।