राजस्थान पुलिस में अब ‘यंग प्रोफेशनल्स’ की भर्ती- लास्ट डेट का काउंटडाउन, क्या आपमें है योग्यता?

Rajasthan Police Young Professionals Recruitment - AI PIC
राजस्थान पुलिस को हाई-टेक, डेटा-आधारित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से महानिदेशक पुलिस (DGP) राजीव कुमार शर्मा की विशेष पहल पर 'यंग प्रोफेशनल्स' की भर्ती प्रक्रिया जारी है। पुलिस मुख्यालय द्वारा योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को इस अभियान से जोड़ने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) बिपिन कुमार पांडे द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, अब इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 12 अगस्त 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। यह भर्ती पूरी तरह से संविदा (Contractual Basis) आधार पर की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य पुलिसिंग व्यवस्था में आधुनिक तकनीक और नए विचारों को शामिल करना है।
राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी इस भर्ती अभियान के तहत कुल 5 महत्वपूर्ण विशेषज्ञ पदों पर युवाओं का चयन किया जाएगा। ये पद पुलिस प्रणाली के आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभाएंगे-
2. नवीन न्याय संहिताओं की मॉनिटरिंग (New Criminal Laws Monitoring): नए लागू हुए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी।
3. रोड सेफ्टी एक्सपर्ट (Road Safety Expert): सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए रणनीतियां तैयार करना।
4. ड्रग कंट्रोल एक्सपर्ट (Drug Control Specialist): अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए विश्लेषणात्मक कार्य।
5. एआई इन पुलिसिंग (AI in Policing Specialist): आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीकों का पुलिसिंग में इस्तेमाल सुनिश्चित करना।
इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस में इन पदों के लिए दो अलग-अलग माध्यमों से आवेदन जमा कर सकते हैं-
ऑफलाइन आवेदन का तरीका: अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://police.rajasthan.gov.in से विस्तृत विज्ञप्ति और आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। भरा हुआ फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ लिफाफे में बंद कर कमरा संख्या-217, द्वितीय तल, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर–302015 के पते पर जमा कराना होगा।
ऑनलाइन (ई-मेल) आवेदन का तरीका: जो अभ्यर्थी डाक या स्वयं जाकर आवेदन नहीं कर सकते, वे अपने आवेदन पत्र और दस्तावेज आधिकारिक ई-मेल आईडी adgp.reorganisation@rajpolice.gov.in और adgprules@rajpolice.gov.in पर 12 अगस्त 2026 से पहले भेज सकते हैं।
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) बिपिन कुमार पांडे के अनुसार, आवेदन की डेडलाइन को 12 अगस्त 2026 तक बढ़ाने का मुख्य कारण अधिक से अधिक योग्य, तकनीकी रूप से दक्ष और प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर प्रदान करना है। पुलिस प्रशासन चाहता है कि राज्य के युवा राजस्थान पुलिस के आधुनिकीकरण और नवाचार (Innovation) आधारित अभियान का हिस्सा बनकर कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दें।
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